"Este cuerpito que habito... que me lleva, me sostiene, crea vida. Ignorante de pensar que no eras perfecto", ha reivindicado la influencer al compartir su última fotografía en Instagram en la que posa en ropa interior presumiendo de su embarazo. La de Pamplona espera su octavo hijo con la ilusión del primer día, y por eso no ha dudado en mostrar su barriguita tal cual es, sin filtros. La mayoría de sus seguidores han aplaudido su naturalidad, pero algunos han remarcado lo mucho que les ha impactado la imagen.