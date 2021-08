1 de 10

La que fuera pareja de Bertín Osborne ha colgado en sus stories de Instagram una espectacular imagen en la que se le ve muy sonriente y haciendo topless en el borde de una piscina. Para acompañar la fotografía ha utilizado como sonido de fondo la canción Let Her Go, de Passenger. Se trata de una llamativa publicación, ya que la modelo no suele compartir este tipo de instantáneas.