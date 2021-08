1 de 10

La colaboradora y presentadora de televisión ha viajado hasta Galicia para degustar sus platos típicos, y así de orgullosa ha posado para hacerlo constar en sus redes: "Qué bien se come cuando se come bien. Poesía, buena cocina, inteligencia y sabor. Gracias, Amaranta y Javi, por una velada tan mágica. Sois increíbles. Me voy totalmente enamorada de Galicia y de vosotros". Muchos de los que la siguen la han felicitado: "Qué maravilla que te marches enamorada de Galicia". Sin embargo, no todos han quedado contentos con su post: "No me extraña que tengas cuerpazo, con lo que poco que comes", "Y te habrás llenado... Yo cenando eso tengo que ir al burguer", "A mí me gusta un buen chuletón, con papas, media telera y 2 litros cerveza", "¿Eso es comer? A la salida tienes que comer un bocadillo para quitar el hambre. ¿Dónde está el cocido gallego?".