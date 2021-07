8 de 10

La modelo y empresaria ha querido felicitar a su hija por su cumpleaños junto a esta imagen de la menor en la piscina: "Mi María Jesús bebe. Esta foto es de hace quince días. Hoy es SU CUMPLEAÑOS. Hace cuatro años estaba de parto. Más de 18 horas de contracciones, 40 semanas y media de embarazo y un mundo de ilusión por conocerte. Hija de una madre trabajadora que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles a lo largo de estos cuatro años para que hoy podamos tener un hogar en el que criarte a tu hermana Alba y a ti solo y exclusivamente con nuestro esfuerzo. Sin ayuda de nadie. Quiero que sepas que te quiero más que a mi propia vida y que voy a hacer lo que deba hasta poder estar unidas de nuevo. Me siento profundamente triste y el dolor me supera hasta tal punto que no puedo casi respirar. Me han arrancado de cuajo un trozo de mí misma, de mi corazón y mi sangre".