10 de 10

El artista, que está muy volcado con la causa de Cuba y su dictadura, no ha dudado en 'colgar' esta fotografía bajo el siguiente texto: "¿Y a ti quién te paga? Esa es la eterna frase del gobierno de mi isla ante los que luchamos. Una pregunta tan absurda como que si a todos los que luchamos por la libertad y alzamos la voz nos pagarán esas personas estarían arruinados pues somos 2 millones de cubanos del exilio peleando constantemente la libertad de nuestro pueblo más 11 millones en la isla. A mí me paga esto, me pagan estos niños, me paga el pensamiento de que no tengan que sufrir lo que yo he sufrido, una falta de alimentos que hizo que mi madre tuviera que internarme en una escuela de deporte a los 8 años para poder comer carne, ya que ella no tenia como proporcinarmelo, mientras nos hacían creer que “Gracias a ese gobierno que hoy dispara a menores teníamos una comida en el plato".