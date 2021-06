3 de 23

Jesús Martín es el alcalde del municipio ciudadrealeño de Valdepeñas. En 2003 llegó al Consistorio con mayoría absoluta y ahora, 18 años más tarde, declara a este periódico que está viviendo la etapa política más complicada de su vida debido a la pandemia de coronavirus.

"Políticamente no ha sido el mejor año, ni para mí, ni para nadie. Es un horror tener que estar improvisando en todo momento. Lo que mata es la duda, eso da inseguridad. Pero aquí estamos, con fuerza, sorteándolo todo", expresa.

Respecto a la imposición de la bandera gay en su Ayuntamiento, el edil prefiere ser "escrupuloso" con la ley. "Yo soy institucional. No me queda otra. Vista la sentencia del Supremo no vamos a poner la bandera, pero sí que hemos puesto una pancarta enorme con los colores. Una pancarta no es una bandera. Está preciosa la Plaza de la Constitución de Valdepeñas".

En Valdepeñas, señala el alcalde, se vive todo con "afortunada normalidad". "Me llaman de algunos colegios e institutos y yo voy y cuento mi experiencia en la adolescencia... Pero en esas charlas aprovecho los momentos en los que estamos más tranquilos, entre clases, porque al entrar en las aulas me ven como el alcalde. Es triste que desde instituciones con poder se haga militancia a la contra de nuestros derechos. En el país en el que vivo, ellos caben, pero se ve que en su país no entro yo".