Manolo Ximénez revela cómo fueron los últimos días de Mila: "Nos ha dicho a cada uno lo que quería"

A pesar de que la jornada de este miércoles 23 de junio fue un ir y venir constante de rostros conocidos y amigos de Mila Ximénez que, muy afectados, acudieron al tanatorio de la M-30 para dar su último adiós a la periodista, este jueves 24, su familia le ha dado el adiós definitivo. En la más estricta intimidad, como era su deseo, su hija Alba (37) y sus hermanos Manolo, Nani y Conchi se han podido despedir de ella, regalándole el adiós que ella pidió antes de fallecer.

Así, tras acudir a la capilla ardiente a mitad de esta misma mañana para pasar sus últimos momentos con su madre y con su hermana respectivamente, Alba, Manolo, Concha y Nani abandonaban unidos el tanatorio para dirigirse al crematorio de La Almudena, donde se celebraría la incineración de la querida colaboradora. Afectados, pero muy enteros y demostrando que son una piña tras la muerte de la periodista, la familia más cercana de la fallecida agradecía las muestras de cariño del gentío congregado a las puertas.

El crematorio los recibía repleto de coronas de flores que demuestran el cariño que la gente tenía por la inigualable colaboradora: Paloma Cuevas (48), el llamado Eje del mal o las empresas de comunicación en las que colaboraba eran algunos de los nombres que figuraban en los arreglos. Haciendo gala de una entereza digna de aplaudir, Alba y sus tíos, recibían el féretro con los restos mortales de una madre y una hermana que, hasta el último aliento, les dio una lección de vida.

Los hermanos y la hija de Mila Ximénez, en el cementerio de La Almudena Gtres

Manolo, visiblemente abatido, pero sereno y satisfecho porque la despedida se estaba produciendo como a ella le hubiese gustado, ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento por el apoyo y el cariño que ha recibido la familia en estos durísimos momentos. Confesando que "son momentos que no los quiere vivir nadie y que en esta ocasión ha sido quizás demasiado pronto", Manolo prefiere quedarse "con la parte positiva". "Con Mila nunca tendríamos bastante, así que no nos lamentamos de nada. Hemos disfrutado de mi hermana y Alba de su madre y quedémonos con lo positivo, que hay para llenar un montón de libros".

Acerca de cómo fueron los últimos momentos de su hermana, el sevillano desvela que "Mila solamente quería estar en casa y con su familia y eso lo hemos cumplido a rajatabla. Hemos cumplido lo que ella nos pidió, hemos hecho todo lo que hemos podido y aquí estamos para decirle adiós".

"Mila ha sido fuerte siempre, y entonces hasta el último momento ella nos ha hablado, nos ha dicho a cada uno lo que quería decirnos, como deberíamos hacer las cosas incluso; y cuando ya ha creído que ya todos lo habíamos entendido y que todos sabíamos lo que ella quería, ha llegado el final", ha confesado emocionado.

Manolo Ximénez, junto a Alba Santana. Gtres

Confirmando que las cenizas de su hermana se irán a Ámsterdam con Alba, Manolo comenta que es "donde ella ha querido estar siempre, al lado de su hija y de sus nietos; pero la distancia no lo ha permitido en muchas ocasiones". Pero Mila tenía planes, según cuenta su hermano: "Todo lo que ha planificado en los últimos años era pensando en el momento en que viviese cerca de su hija y de sus nietos, con los que tenía una relación muy cercana, no frecuente por su trabajo, pero siempre ha sido el objetivo de Mila y por supuesto se va a cumplir", ha añadido.

Desvelando cómo afrontó Mila la enfermedad hasta el último momento, su hermano ha contado que "ella tenía organizado un viaje para todos nosotros cuando se acabase la pandemia. Con eso creo que te lo resumo todo. Nunca ha dejado de pensar en los demás, de hacer planes, de estar cerca no solamente de Alba, sino de sus hermanos, de los sobrinos, ha sido cuidadora de todo el colectivo familiar. Tenía muchos planes, pero los haremos por separado porque nos dijo que los hiciésemos".

Alba, arropada por sus tíos, en el cementerio. Gtres

Muy discreto, Manolo ha preferido no pronunciarse sobre Manolo Santana, padre de Alba, dejando en el aire si ha llamado a su hija tras la muerte de su madre o no. "En estos momentos no está en nuestras vidas. No te puedo responder. Si hubiese hablado o no sería una cuestión de Alba y ahí nosotros no tenemos nada que decir", ha señalado.

Por último, y demostrando su categoría, el hermano de Mila ha querido agradecer a la prensa el cariño y respeto: "Disculpad si en algún momento no hemos estado a la altura, pero hemos hecho lo que hemos podido".

