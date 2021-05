3 de 10

La presentadora ha hablado en sus redes sobre la dolencia que padece: es celiaca. Esto es lo que ha hecho público con motivo del día internacional de esta enfermedad: "Ayer fue el día internacional del celiaco y se me pasó. Me diagnosticaron hace 20 años y creedme que hubo un antes y un después bastante importante al eliminar el gluten por completo de mi dieta. No sólo me afectaba a nivel digestivo, sino dermatológico y psicológico. Cuando le das a tu cuerpo algo que reconoce como veneno no sabéis las que te lía. Un día, de repente, ¡zas!, empezaba con un pitido en los oídos". Entre las reacciones, la de La Vecina Rubia: "¡Identificada 100 x 1000 con ese pitido! Es un antes y un después y las croquetas siguen estando riquísimas".