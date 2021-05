4 de 10

Con el final de las grabaciones de la última temporada de su 'reality', Kim Kardashian se ha tomado un tiempo de desconexión. Su divorcio de Kanye West y cerrar su etapa laboral al frente de 'Keepin' up with the Kardashian' han sido un punto de inflexión en su vida. Desde su mansión de Los Ángeles, KK ha publicado esta espectacular imagen en bikini donde sus 'followers' han comentado que está especialmente delgada.