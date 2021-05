8 de 10

El cantante ha sacado una sonrisa a sus seguidores con este tierno posado junto a la actriz. "Penélope Cruz y yo cuando éramos bebés y el look no era importante", ha escrito el artista, quien ha recibido más de 120.000 'me gusta' y cientos de comentarios, entre los que destacan los de algunas celebridades. Paco León, India Martínez y Paulina Rubio son algunos de los famosos que no se han resistido a escribir unas palabras junto a la foto. Tampoco la intéprete madrileña, quien ha dejado un ¡Ole! y un emoji de 'enamorada'.