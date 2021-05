1 de 3

Tamara Falcó ha sido una de las protagonistas de la semana y no por buenas noticias. Suenan rumores sobre una posible infidelidad de su novio, Íñigo Onieva, pero la marquesa de Griñón no presta atención a las habladurías y se queda con lo que le demuestra a diario. La hija de Isabel Preysler está feliz y ya piensa en boda "si él se lo pide". Pilar Rubio también copa la portada tras lanzar su nueva colección de trajes de baño. La presentadora asegura que "Sergio (Ramos) no se pone celoso cuando me ve en bañador". La publicación también recoge la ruptura, embarazo y demás historias que envuelven en estos momentos a Laura Matamoros y su novio, Benji Aparicio; y Alonso Caparrós se presenta en una ventana de la primera plana tras publicar su nuevo libro y confesar los episodios más duros de su vida.