"La vida no es una carrera de velocidad, la cosa va más de resistencia. ¡Vamos gente! Al mal tiempo, buena cara. Hay muchas cosas que hacer, así que tomémoslas con calma, pero con constancia". Ese es el consejo que da Nicolás Coronado a sus más de 73.000 followers. Convertido en uno de los chicos del momento, rescata una imagen en la que simula una pose de corredor profesional y que forma parte de una sesión que se podrá ver completa en una revista femenina, She and She.