No, aún no ha recibido la vacuna de manera oficial, que aún no le toca. Pero Gisela ha compartido una imagen en la que se ve cómo le inoculan un suero. Ella misma, al lado, ha explicado por qué ha recibido una inyección dentro del marco de la pandemia en la que se vive desde hace más de un año. "Estoy dentro de un ensayo clínico para probar una de las vacunas que nos pueden llegar a poner. No sé si me habrán inyectado la vacuna o sólo placebo, habrá que esperar... Pero lo que sí tengo claro es que tenemos que colaborar en todo lo que podamos para que esto pase pronto", es parte del texto que ha escrito la cantante.