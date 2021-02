2 de 12

"Me he encontrado con esta foto de la prueba de vestuario de 'Si yo fuera rico' y me ha dado la risa!!! Ojalá esas piernas, esos tobillos, esos brazos, esa cara, esas manos, etc.. con esa barriga! Sé que hay mujeres así, de hecho conozco a unas cuantas, así que no creo que sea un mito... Hablo de mí, haga lo que haga, aunque entrene, me haga tratamientos, lo que sea... me da la risa!", confiesa la actriz.