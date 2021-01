9 de 12

La 'influencer' ha compartido sus propósitos de Año Nuevo: "Cada vez me gustan más las americanas o blazers, me parece que visten cualquier outfit, ¿os pasa igual? Hablando de cosas que me gustan, he hecho una lista con cosas que quiero hacer este 2021, y quiero que todas esas cosas me gusten y no hacerlas por obligación. Os dejo algunas de ellas: Crear una rutina de deporte (te cambia la mente aunque tengas un mal día), desarrollar mis proyectos al máximo y sentirme orgullosa; decir más veces "te quiero" a mi gente; leer todos los libros que pueda; comenzar a hacer yoga y meditación".