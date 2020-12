2 de 12

Aunque el 2020 ha sido un año difícil para todos, para la presentadora fue de gran celebración. Y es que en enero dio a luz a su primera hija, Lola, quien ha sido el motivo de sus alegrías en los últimos 12 meses. "Yo he sentido pánico a no tener un mundo que ofrecerle a mi hija... Y al final míranos, aquí estamos dispuestos a luchar. El 2020 me trajo a mi niña y me enseñó a ser más humilde al comprobar que no controlas nada. Estoy esperando al 2021... ¡Expectante!", escribió junto a esta fotografía.