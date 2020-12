1 de 12

La actriz ha compartido un enigmatico mensaje en su última publicación de Instagram que no muchos han comprendido: "¡¡Como te lo cuento!! ¡Y no cambio ni una coma! #cómotequedas", escribe. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su 'post' no han sido las palabras sino la fotografía. En ella, la pareja de Rosauro Varo se muestra al natural, sin maquillaje y con una sudadera de chándal. A pesar de la sencillez del 'look' luce espectacular y ha dejado sin habla -o solo con piropos- a sus seguidores.