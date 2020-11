6 de 12

"Clase, trabajo y mimos a mi príncipe. Sí, aunque no tenga que salir de casa yo me pongo mi lookazo", cuenta en sus redes sociales. Al verla, su madre, Makoke, no ha dudado ni un segundo en escribir que "le encanta el 'look'", así que seguro que se lo presta, ya que son muy dadas a intercambiar su ropa.