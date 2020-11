¿Andrea Duro está embarazada? Una fotografía de la actriz hace saltar las alarmas

Un inocente gesto ha sido el desencadenante para que la última publicación de Instagram de Andrea Duro (29 años) se haya llenado de felicitaciones por su supuesto embarazo. La actriz ha colgado en la popular red social una fotografía en blanco y negro con motivo del 20 aniversario de Armani Beauty en la que aparece posando con una mano sobre su barriga, postura que ha traído consigo una serie de comentarios en los que le daban la enhorabuena por la buena nueva.

"¿Estás embarazada y nos lo quieres demostrar sin decir nada con la mano en el vientre?", "¡Ay por favor, qué notición!", "Tu carita demuestra que vas a tener un bebé precioso" o "Seguro que serás una gran madre", son algunos de los comentarios que pueden leerse en la ya citada publicación. Alegría por parte de sus seguidores que minutos después la propia Andrea se encargaba de aplacar.

Imagen publicada por Andrea Duro en sus redes sociales. Instagram

"Noooo, que es una pose sin más", ha dicho la actriz, que desmentía así su supuesto embarazo. Una confusión que también ha salpicado a las redes sociales de su pareja, el modelo Juan Betancourt (30). "Felicidades papá" o "Vais a ser unos padres maravillosos", son algunos de los comentarios que el cubano ha podido leer en sus últimas publicaciones. Una confusión que se ha convertido en objeto de broma para algunos de sus amigos, como el también maniquí Xavier Serrano (27). "¡Felicidades pareja!", escribía al joven a su compañero de profesión, que le ha contestado: "No seas así joe... que me hundes".

La respuesta de Betancourt refleja que entre sus planes de futuro cercano no está el de ser padre, algo que tampoco parece perseguir en estos momentos la que fuera integrante del reparto de Física o Química. Confusiones y malentendidos a un lado, lo cierto es que la pareja parece estar disfrutando de un momento muy dulce en su relación, que cumplió un año el pasado mes de marzo.

No es la primera vez que Instagram juega malas pasadas a la pareja, y es que hace unos días fueron muchas las personas que entendieron que Andrea y Juan ya estaban planeando su boda. Con motivo del cumpleaños de la actriz, el modelo le regaló una sortija de plata y brillantes. Joya que la joven lució en las redes y que después su novio comentó: "Feliz cumpleaños mi amor. No es el esperado, pero es un pequeño adelanto". Horas después a que algunos confirmasen que esta imagen indicaba un próximo enlace, la propia Andre desmintió la teoría y confesó que no pasará, de momento, por la vicaría. Un varapalo para los fans de la madrileña, que parecen querer verla cuanto antes formando una familia con el guapo modelo.

La que es una de las parejas más deseadas del panorama nacional, titubearon mucho en un principio a la hora de confirmar públicamente su noviazgo. El propio modelo se encargó de desmentirlo en mayo del 2019, pese a que los rumores de que entre ambos existía algo más que una mera amistad eran bastante consistentes desde meses atrás. Una postura que finalmente no pudieron mantener, ya que desde comienzos del pasado verano ambos comenzaron a exponer su amor públicamente sin reparos. Una relación que en marzo cumplió un año y que, de momento, opta por disfrutar el uno del otro sin incluir la llegada de nadie más.

