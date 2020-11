Inés Sainz, sobre su cáncer de mama: "He ganado la batalla, pero no la guerra"

Inés Sainz (45 años) trata de recuperar la normalidad tras vencer al cáncer. Centrada en su trabajo y disfrutando de su tiempo libre con sus amigos, la modelo está exprimiendo al máximo esta nueva etapa personal y profesional. Por el momento, la que fuera Miss España se resiste a hablar de amor, aunque deja claro que no está cerrada a encontrar al hombre perfecto. Reconociendo que está "muerta de vergüenza" tras la publicación de unas fotografías en las que aparece en actitud muy cariñosa con un hombre, Inés asegura que es un amigo con el que se lleva de maravilla desde hace años.

En esta ocasión, la modelo ha acudido a uno de sus restaurantes preferidos de Madrid para disfrutar de una relajada cena junto a un amigo. Tras varias horas compartiendo risas y confidencias con su acompañante, Inés abandonaba la terraza y atendía a los medios para hablar de esta nueva etapa de su vida.

La exmiss ha superado un cáncer de mama. Gtres

Como autónoma, ¿cómo le está afectando esta crisis?

Bueno, yo de momento lo llevo bien porque he pegado un salto a la tecnología, un sector que va a despuntar con toda la crisis que va a venir, es un sector puntero. Pero entiendo todo esto porque he trabajado muchos años para la hostelería, están sufriendo muchísimo.

Y personalmente, ¿cómo lo ha vivido?

Yo lo he vivido muy bien porque llevo viviendo confinada los últimos años, no confinada, trabajando desde casa, a mí no me ha pillado tan de sorpresa, pero me da mucha pena la tristeza, el miedo que hay. Hay que ser fuerte, hay que salir con protección, pero hay que intentar hacer vida normal.

¿No tiene ganas de que desaparezca esa soledad de su vida?

Es que me encanta estar sola, la verdad, es cierto que tengo muchos amigos, soy muy sociable, pero cuando tengo que trabajar estoy con mi ordenador, mi teléfono, mis clientes. No lo llevo mal. Soy relaciones públicas en el fondo, tengo compensación ahí.

¿Ha aprendido algo de su 'yo' interno en el confinamiento?

Me ha dolido mucho la cantidad de fallecidos que tenemos, la crisis que se avecina me tiene aterrorizada, pero creo que ya sabemos lo que va a venir, hemos espabilado todos, va a ser muy duro porque todos los pequeños empresarios lo vamos a pasar muy mal y el resto igual. Hay que mantener el espíritu alto y no perder el humor.

La modelo asegura que el confinamiento no ha cambiado mucho su vida cotidiana. Gtres

¿De salud está bien?

Estoy fenomenal, gracias a Dios bien. La verdad es que han tocado un tema que es lo más importante en el mundo, la salud.

Ganó una batalla al cáncer, qué gran lección.

Bueno, gané una batalla, pero no la guerra, todavía sigo en tratamiento, muy sencillo, pero estás con el miedo de que se puede reproducir. Yo intenté ayudar a los demás para que siguieran mi caso.

¿Sigue teniendo miedo?

Tuve mucho miedo, que es el miedo que tiene la sociedad ahora, y ahora bueno, lo llevo. Es cada tres meses que voy al médico.

Han salido unas fotos en las que se la ve con un chico. ¿Está de nuevo enamorada?

Estoy muy contenta en general, sois terribles, para una vez que soy indiscreta, pero estoy muy contenta.

¿Se puede decir decir que es un amigo especial?

Me da muchísima vergüenza hablar de mi vida privada.

¿Pero cierra las puertas al amor?

No lo tengo claro.

Inés Sainz desvela si está de nuevo enamorada

Por lo que se ve en las fotos, hay amor.

Bueno, fue un día divertido y ya. Nadie sabía que nos estaban fotografiando.

¿Y cómo se ha quedado él?

Yo creo que ni lo ha visto, yo me he muerto de vergüenza.

Hacen buena pareja.

Es que somos muy amigos desde hace mucho tiempo y...

¿Solo amigos?

Somos amigos y fue una noche muy divertida y ya está.

En cualquier caso, hay que estar abierto al amor.

Eso lo tengo claro, yo más que nadie lo tengo claro, pero ya se verá, yo si hay una noticia destacable os la cuento, no me cierro al trabajo y a la felicidad, lo más importante es estar sano y feliz, con eso funciono por la vida.

