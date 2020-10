1 de 12

Muy pocos conocían la estrecha relación que existe entre las dos presentadoras, y menos aún que la vasca fuera uno de los importantes hombros en los que la gaditana se ha apoyado tras su inicio de 2020 más duro. "Una comida muy especial con una muy buena amiga @emmagarciaweb que no me soltó ni un solo día, que solo me dio amor y fuerza. Ella es tan grande que te puedes refugiar bajo su copa. Gracias por dar tanto a cambio de nada, te quiero", escribe Paz junto a esta fotografía. Así, lejos de lo que mucho creen sobre la guipuzcoana, demuestra que Emma es cercana y real con sus compañeros de trabajo incluso fuera de Telecinco.