6 de 12

El presentador de Informativos se ha mostrado muy crítico en sus redes sociales: "No, no hay buenas noticias: El virus sigue expandiéndose, los datos no mejoran, se vuelve a colar en las residencias de ancianos, mientras los hospitales y las UCI se van llenando y llegará el momento en que ya no puedan atender a tantos enfermos, los sanitarios ya temen cada vez más que se repita lo peor, la economía sigue hundiéndose, los irresponsables siguen sin entender el verdadero alcance de sus actos, que no hay nada que celebrar, que no es tiempo de fiesta y botellón, que si no paramos entre todos esta pandemia nos hundimos definitivamente en la miseria, que esto va de enfermedad, de “vida o muerte”, de ruina y sufrimiento para miles y miles de personas... Y entretanto algunos políticos siguen con sus disputas, con sus “rifi-rafes”, con sus medidas y contramedidas, con sus inmensas contradicciones, con esta ceremonia de la confusión que nos tiene a todos desconcertados...". Sus seguidores le han dado la razón: "Hay que decirlo en antena. Tú eres un profesional íntegro, te avalan los muchos años en esto y deberías aprovecharlo para hacer una editorial a modo de llamamiento desesperado. Gracias, David".