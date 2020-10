5 de 12

La ex gran hermana se acaba de someter a una cirugía para subsanar un serio problema con las prótesis de su pecho. Adara ha publicado esta imagen para anunciar que se está recuperando, aunque el proceso está siendo bastante duro: "Sigo pochita. Anoche estuve vomitando toda la noche. Me he lavado de una forma que mejor no os explico...", afirma.