La presentadora de 'La Voz' ha querido compartir con sus seguidores esta imagen en la que aparece, espectacular, posando en las escaleras de un set de grabación, presumiblemente en un parón del 'talent' musical de Antena 3. Acompañando la imagen, González ha posteado: "Orange is the new black". Algo que ha desconcertado a sus fans, ya que todos han coincidido en asegurar que el conjunto que luce la andaluza no es naranja, sino rojo. Además, muchos le han hecho ver que está más delgada de lo habitual y que se cuide. No solo eso, le han aconsejado, con respecto al huracán Karelys, que no haga caso de nada y mire por ella y por los suyos.