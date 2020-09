1 de 8

La estudiante de Derecho quiso compartir este jueves una especial de álbum personal con cuatro fotografías de su infancia. Lo hizo para autofelicitarse por su 22 cumpleaños y compartió un mensaje dirigido a ella misma: "You’re braver than you believe, stronger than you seem, and LOVED more than you’ll never know. Happy bday to me" (Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más amada de lo que nunca sabrás. Feliz cumpleaños a mí). Una reflexión a la que su novio, Enrique Ponce, ha querido dar respuesta: "¡Y un corazón puro que te hace ser más bella por dentro!". Lo más curioso de esta publicación tan íntima es que la joven ha decidido restringir los comentarios, y que solo puedan redactar un mensajes sus contactos allegados y seleccionados...