La novia de Kiko Matamoros ha querido desvelar una parte de lo que supone ser 'influencer': "Os he contado por Stories el tema de los outfits y las fotos, al final es parte del trabajo, hacerte fotos con distintos outfits que te proporcionan marcas por las que percibes dinero y/o productos. Es por eso que me he venido a México con 83646263 bikinis y me voy haciendo fotos para subirlas poco a poco y crear el mejor contenido posible en un espacio acorde. En mi caso, en México también estoy promocionando el hotel. Esta foto es de Ibiza, que el día en barco me dio para 3 outfits".