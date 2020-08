7 de 8

La colaboradora Nagore Robles ha hecho una importante reflexión sobre la vida en esta imagen de su Instagram. "La pérdida de mi mejor amiga ha hecho que me replantee la vida por completo y su ausencia me ha dejado un vacío enorme que deberé llenar de recuerdos juntas y grandes conversaciones. [...] En marzo tomé la decisión de comprarme mi casa y empezarla de cero, con esa impulsividad que me caracteriza, ese valor que me acompaña siempre pero con mucho miedo por la situación que estamos viviendo. La tierra se mueve y no pienso quedarme quieta, estoy muy ilusionada y compartiré mis dudas y pasos con vosotr@s. La valentía es una estado civil", declara la tertuliana, y razón no le falta.