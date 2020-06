Los alcaldes LGTBI que mandan en España: del más joven al que fue a Colombia a adoptar a su hijo

Por segundo año consecutivo EL ESPAÑOL realiza un listado con alcaldes del colectivo LGTBIQ+ que representan el poder municipal en una decena de ayuntamientos repartidos por toda la geografía española. De Ciudad Real a Guadalajara, de Sevilla a Barcelona; de Madrid a Cáceres y de Valencia a Badajoz, entre otras ciudades.

Este mes de junio, el mes oficial en el que se celebra el Orgullo Gay en el mundo, va a ser, sin lugar a dudas, diferente a los anteriores: para el colectivo en general y para estos alcaldes en particular. El coronavirus ha obligado a la cancelación de manifestaciones, tradicionales desfiles y animados conciertos en ciudades de todo el planeta como Nueva York, México D.F. o Madrid. Este sábado 28 de junio, Día del Orgullo, la jornada que se conmemora los disturbios de Stonewall, tendrá lugar un pregón virtual que marcará el inicio de las fiestas LGTBIQ+ más inusuales desde que se hacen en España. La reivindicación y la festividad pasa a la red.

No obstante, otro junio más, otro mes más LGTBIQ+, EL ESPAÑOL selecciona y pone en valor a los alcaldes que, además de desarrollar sus funciones públicas como máximos responsables de sus concejos, también sienten la obligación personal y propia, por su forma de sentir, de dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+ en favor de la igualdad de derechos y oportunidades.

Alcaldes que llegaron a sus puestos de mando con miedos e inseguridades, como es el caso de Óscar Antúnez, alcalde de Hoyos (Badajoz), quien desvela a este periódico que en el instituto recibió años de bullying cuando él "solo quería amar". O todo lo contrario. Alberto Merchante, edil de Albalate de Zorita (Guadalajara), revela que su historia es diametralmente opuesta a la anterior: "Nunca he tenido ningún tipo de problema... Nunca me sentí marginado. Más bien al contrario. Donde estaba, siempre conseguía hacerme el líder...", declara a medio.

Estos son los alcaldes LGTBIQ+ más influyentes de España:

1. Ada Colau, (Barcelona, 1974), alcaldesa de Barcelona (Barcelona en Comú)

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Europa Press

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, confesó en su entrevista personal, en el programa Sábado Deluxe, que era bisexual y que había mantenido una importante relación sentimental con una mujer durante dos años.

En su charla con Jorge Javier Vázquez, Colau desveló que tuvo una novia italiana cuando tenía 20 años: "Fue la única mujer en mi vida como gran relación, aunque hubo alguna otra relación". Poco después, matizó en Vanitatis: "Hablé de una relación con una mujer, aunque de hecho he tenido varias, pero hablé de una especialmente importante para mí. Lo hice porque era pertinente, porque me lo preguntaron, si me lo hubieran preguntado antes lo habría explicado antes. Lo hice como un acto de normalidad, no pensé que estuviera haciendo nada excepcional".

En junio de 2018, Colau volvió a hablar de su bisexualidad en el discurso de inauguración de las jornadas Municipalismo Queer sobre políticas LGTB y en defensa de la diversidad sexual y de género que se llevaron a cabo en la Fabra i Coats de Barcelona. "Que una mujer bisexual y pobre llegue a ser alcaldesa crea disrupciones", aseguró.

2. Jesús Martín, (Ciudad Real, 1961), alcalde de Valdepeñas (PSOE)

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas.

Jesús Martín es el alcalde del municipio ciudarrealeño de Valdepeñas. En 2003 llegó al Consistorio con mayoría absoluta y ahora, 17 años más tarde, declara a este periódico que está viviendo la etapa más complicada de vida su política a causa del coronavirus. "No hay carta de navegación, yo voy a dejar de ingresar un 20 por ciento de los ingresos y voy a tener un 50 por ciento de gastos no presupuestados... ¿Cómo vamos a salir de esto? Dímelo en Navidad. Aún así, saldremos".

Respecto a las fiestas del Orgullo Gay -o la ausencia de ellas este año-, Martín admite lo siguiente: "Yo soy institucional. No me queda otra. Vista la sentencia del Supremo no vamos a poner la bandera. Yo no soy muy de hacer proselitismo, ¿no tengo que poner la bandera? No la pongo. Aunque la ponía. Este año he decidido que en el lugar donde tenemos una zona de mural (en Navidad ponemos christmas...) pondremos una gran pancarta del arcoiris por respetar la sentencia del Supremo".

Jesús Martín encuentra el peligro en los discursos homófobos de partidos como Vox. "La aparición de Vox no ayuda, saca lo peor de nosotros. Hemos conseguido un avance en nuestras libertades. Libertades que hay gente que asume por educación. Eso es un avance mientras no se generen discursos homófobos. Cuando aparece una voz como Vox diciendo las barbaridades que dicen... Eso despierta la parte más bruta de la naturaleza. Y a mí, por edad, ya no me va a pillar, pero me jode que el vecino que vive al lado de casa y que tiene 16 años esté sufriendo bullying en el instituto", concluye.

3. Óscar Antúnez García (Cáceres, 1981), alcalde de Hoyos (Badajoz) (PSOE)

Óscar Antúnez, alcalde de Hoyos (Badajoz).

Óscar Antúnez vivió hasta su mayoría de edad en el pueblo en el que hoy es alcalde. "Cuándo me fui, allá por el 99, soñaba con salir a la ciudad, pues el miedo me invadía por no aceptarme yo y que no me aceptaran los demás. En aquel año dejé el instituto al que iba, en un pueblo vecino, en el que durante cuatro años sufrí bullying. En aquellos años recibí todo tipo de insultos cuando ni yo mismo tenía clara mi orientación sexual. Solo deseaba amar. Nunca pedí ayuda y silenciaba por miedo", relata.

Estudió Magisterio por vocación en pos de divulgar una idea de diversidad, dado que desde pequeño "soñaba con un mundo de color". En 2015, tuvo la oportunidad de presentarse a alcalde, pero dudó. Su forma de amar podía jugar en su contra en las urnas. Por suerte, estaba equivocado. "Acepté, movido en gran parte por lo mismo que me llevó a estudiar Magisterio y por trabajar día a día por mis vecinos. Este fue el mayor reto de mi vida y hemos pasado momentos muy duros pero nunca por LGTBIFOBIA sino por lidiar por capítulos con el mayor incendio que sufriera mi pueblo en la historia a los pocos días de asumir el cargo", desliza para este diario.

Y concluye: "Hoyos es un pueblo abierto y acogedor, del que soy orgulloso alcalde, y donde prima el amar libremente. Mi orientación sexual no ha interferido en la relación con los vecinos. De hecho, en 2019 fuimos reelegidos con dos concejales más".

4. José Veira, (Sevilla, 1993), alcalde de Los Molares (Sevilla) (PP)

José Veira, alcalde de Los Molares (Sevilla).

José Veira es el alcalde más joven de la provincia de Sevilla. Con tan solo 26 años, en mayo de 2019, consiguió mayoría absoluta para el Partido Popular en la localidad sevillana de Los Molares. La anterior legislatura (2015-2019) tiñó de rojo PSOE el citado municipio hispalense durante cuatro años, pero la llegada de Veira y su conquista 'puerta a puerta' con los vecinos del pueblo lo cambió todo por completo. José Veira, proveniente de las Nuevas Generaciones del PP, consiguió tumbar al PSOE y logró que su partido ganase 7 escaños, 1.275 votos o lo que es lo mismo, un 63% del escrutinio.

En palabras del propio Veira a este diario: "Los Molares es un municipio que ya pertenece a la red de municipios orgullosos de España. Nunca se había hecho una fiesta de la diversidad ni del Orgullo antes". El año pasado, Los Molares contó con su propia fiesta del Orgullo Gay. "Esta decisión se toma porque, desde el área de igual y como compromiso propio del alcalde, creemos que no solo hay que poner banderas sino que hay que tomar medidas que de verdad ayuden a la igualdad y la integración de todo este colectivo en la sociedad como lo que es: algo normal y natural", declaró el alcalde.

5. Diego Ortiz-González, (Madrid, 1982), alcalde de Pinto (Madrid) (PSOE)

Diego Ortiz-González, alcalde de Pinto.

El socialista Diego Ortiz-González llegó en mayo de 2019 a la alcaldía del municipio madrileño de Pinto. En su investidura, Diego Ortiz González prometió trabajar por los nuevos retos que afrontaba entonces su ciudad, con especial atención sobre la violencia machista, la discriminación y la desigualdad.

El pasado 16 de enero, Ortiz-González informó de que iba a solicitar una baja por paternidad para viajar a Colombia con su marido y terminar el proceso de adopción de un niño en el país latinoamericano. "Mi marido y yo llevamos cuatro años inmersos en un proceso de adopción y ya hemos sido para la asignación de un menor", explicó Ortiz, emocionado, durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Pinto.

6. Óscar Relaño (Madrid, 1972), alcalde de Mandayona (Guadalajara) (PSOE)

Óscar Relaño, alcalde de Mandayona.

Óscar Relaño fue elegido alcalde de Mandayona, municipio en el que se hallan sus orígenes familiares, en mayo del año pasado. "Nací en Madrid y aunque no he vivido en Mandayona de continuo hasta hace 5 ó 6 años, siempre he pasado temporadas en Mandayona. Mi familia es de aquí", comenta el alcalde a este periódico.

Y continúa: "Tengo aquí a mis amigos de toda la vida y todo el mundo me conoce (es lo que tiene los pueblos pequeños). Hace unos años empecé a colaborar en la Comisión de Fiestas y a establecer un trato más estrecho con mis vecinos, conoces más a la gente y ellos también te conocen más. En 2019 me presenté a la alcaldía animado por gran parte mis vecinos y gané con mayoría absoluta".

Respecto a su vida personal en el pueblo, afirma: "Debo decir que en Mandayona siempre me han respetado; y en general les importa poco mi orientación sexual, tanto para elegirme como alcalde como en la relación personal. Así debería ser en todos los sitios. En las zonas rurales no suele ser fácil la vida para las personas LGTBI, pues existe todavía bastante rechazo. Poco a poco se va avanzando y cada vez más personas del colectivo van retornando a los pueblos, montando sus negocios y estableciéndose de continuo en esta España vaciada formando sus familias", apostilla Relaño, que es padre de un hijo. Y concluye: "Mandayona es un municipio tolerante y ejemplar y me siento muy orgulloso de ello".

7. Luis Viejo (Guadalajara, 1975), alcalde de Brihuega (Guadalajara) (PSOE)

Luis Viejo, alcalde de Brihuega (Guadalajara).

Fue en el año 2015 cuando Luis Viejo se hizo con la alcaldía de Brihuega, una localidad de algo más de 2.000 habitantes situada en la provincia de Guadalajara, tras conseguir seis votos de los concejales PSOE y de Ahora Brihuega. Aquello le permitió gobernar este municipio que durante 20 años consecutivos tuvo alcaldes del PP. Una victoria socialista que se revalidó en 2019 y que contó entonces con el apoyo de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

En Brihuega y en plena campaña, Valerio amadrinó la candidatura de Viejo destacando "el gran compromiso de este alcalde con su pueblo y con las personas", así como "la gran labor que ha realizado Luis Viejo con honradez, con dedicación, con humildad y, muy importante, trabajando en equipo".

En conversación con EL ESPAÑOL, Luis afirma: "Nuestro modelo de gestión se plantea desde la premisa de la sostenibilidad y la lógica, una parte importante de nuestro proyecto, que está siendo una realidad, es la recuperación de nuestro patrimonio, su puesta en valor y su apertura al público, siendo el turismo una de las principales actividades de nuestro municipio a la que se suma el cultivo de la lavanda como elemento diferenciador, tenemos las mayores extensiones de este cultivo de España, suponiendo el 10% de la producción mundial y siendo un reclamo turístico a nivel internacional, también con el denominado Festival de la Lavanda".

Y respecto a su vida diaria en el pueblo: "Mi día a día transcurre con normalidad en consonancia con los vecinos, afrontando la gestión municipal con un enfoque claro: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, tanto de Brihuega como de sus 11 pedanías y sus dos Entidades Locales Menores. Llevo al frente del Ayuntamiento de Brihuega 5 años. Los vecinos no ven en mí, mi sexualidad sino una persona que gestiona el municipio con un equipo de concejales".

8. Alberto Merchante (Albalate de Zorita, 1964), alcalde de Albalate de Zorita (Guadalajara) (PSOE)

Alberto Merchante, alcalde de Albalate de Zorita, vestido con traje de chaqueta junto a los jefes de comandancia de la Guardia Civil.

Merchante nació, creció y se educó en el pueblo que hoy lo abraza como su alcalde. "Llegué a ser teniente de alcalde, la alcaldesa dimitió por motivos personales y yo asumí la alcaldía. Llevo ya dos años y medio de aquel tempo y luego en las elecciones municipales del año pasado ganamos, por lo tanto ya son tres años", declara para este medio.

Albert Merchante admite no haber sufrido nunca acoso pese a la fama que crían los pequeños pueblos de la España de interior. "Soy una persona muy sociable, el pueblo es pequeño y aquí pasé toda la época en el colegio. Nunca he tenido ningún tipo de problema... Tampoco había ese acoso o al menos en el pueblo nunca lo sentí. Nunca me sentí marginado, nunca sentí bullying. Más bien al contrario. Donde estaba, siempre conseguía hacerme el líder. Me han atacado en todos los temas, pero ese tema jamás he tenido ataque alguno. Nunca voy hablando de mi vida sexual o de mi vida privada. Siempre te encuentras con algún espantajo, pero en general, siempre bien".

9. Vicent Muñoz (Valencia, 1979), alcalde de Font de la Figuera (Valencia) (Compromís)

Vicent Muñoz, alcalde de La Font de la Figuera.

Vicent Muñoz Jordá nació el 22 de julio de 1979. Creció en Valencia capital y pasó su etapa escolar en La Concepció Ontinyent (Franciscanos). Estudió Logopedia en la facultad de Psicología en la Universitat de València y más tarde estudió Audición y Lenguaje en la Escola Universitària de Magisteri "Ausiàs March".

Estos conocimientos y su deseo de cambiar el mundo lo llevaron a trabajar en la ONG Rescate Internacional a favor de las personas refugiadas (víctimas de conflictos bélicos, políticos, sociales, de género o de desastres naturales). También ha tenido un puesto en la Generalitat Valenciana y actualmente y desde 2015 es el alcalde de la Font de la Figuera. Se presenta abiertamente gay y su reivindicación y apoyo al colectivo LGTBIQ+ es palpable durante su mandato. De hecho, poco después de alcanzar el cargo, como voz del Ayuntamiento pintó las barras del paso de peatones principal de la localidad con los colores de la bandera multicolor. Este gesto fue muy criticado por el Partido Popular, pero los fieles seguidores del alcalde aplaudieron la iniciativa. Fue la forma de demostrar su oda a la libertad y la tolerancia, algo que prevalece a lo largo de su mandato.

10. Javier Silva, (Ponferrada, 1986), alcalde de Polinyá (Barcelona) (PSC)

Javier Silva, alcalde de Polinyá (PSC).

Javier Silva fue reelegido alcalde de la localidad barcelonesa de Polinyá el año pasado. Se afilió a JSC y PSC en el año 2010. En palabras del propio alcalde para este diario: "Fui bastante activo a nivel de juventudes socialistas y a nivel municipal en el partido. Esto último me llevó a ser candidato a alcalde en 2015 (sin haber sido previamente concejal) y ganar las elecciones con un 28% de los votos (y un 60% en 2019)". Respecto a su vida en su pueblo, apunta que, afortunadamente, no hay anécdotas negativas.

11. Teodoro Sosa, (Gáldar, 1975), alcalde de Gáldar (Gran Canaria) (BNR)

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar (Gran Canaria).

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar asumió con mayoría absoluta en 2019 su cuarta legislatura frente al consistorio canario. Con una victoria aplastante frente a sus rivales políticos, Sosa logró su segunda mayoría desde que está al frente del consistorio con un margen que amplió en cinco concejales en comparación a los últimos comicios. En una entrevista concedida La Provincia en el año 2010, Sosa apuntó que "nunca he estado en el armario y, por lo tanto, no he salido. Hay otros dentro y no salen".

12. Samuel Falomir, (Valencia, 1988), alcalde de l'Alcora (PSPV-PSOE)

Samuel Falomir Sancho, alcalde de l'Alcora (Castellón).

Samuel Falomir Sancho es el actual alcalde de l'Alcora y pertenece al PSPV-PSOE. Entró en el Gobierno municipal con 19 años para ocupar el puesto de concejal de Urbanismo y Medio Ambiente (legislatura 2007-2011). Cuando accedió, los medios lo tildaron como uno de los concejales más jóvenes de España.

En las elecciones municipales de mayo de 2019 ganó el PSPV-PSOE, su partido por mayoría absoluta. A pesar de su juventud, tiene una extensa trayectoria de más de 13 años en el Ayuntamiento. "Nunca ha ocultado su orientación sexual y esto no le ha supuesto ningún problema importante o barrera en su trayectoria política, ni a nivel personal", apuntan fuentes del Ayuntamiento.



13. Jordi Ballart (Barcelona, 1980), alcalde de Terrassa (TxT)

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa (TxT).

Jordi Ballart i Pastor fue nombrado alcalde de Terrasa el 15 de junio de 2017. Con su nueva formación, Tot per Terrasa (TxT), Ballart firmó un acuerdo de gobierno con Isaac Albert (ERC) lo que le reportó un total de 15 votos, uno más de los que necesitaba para alzarse con la mayoría absoluta y poder gobernar.

Tristemente, este edil también ha sido víctima de ataques homófobos por su orientación sexual. En enero de 2017, según desveló él mismo recibió una carta anónima donde se le proferían todo tipo de insultos: "Quiere ir con trapicheos a la empresa de las aguas de Terrassa para limpiarse la boca y el culo con el mariconazo de su marido".

14. Rafael Martínez, (Madrid, 1985), alcalde de San Martín de la Vega (Madrid) (PSOE)

Rafael Martínez, alcalde de San Martín de la Vega (PSOE).

El socialista Rafael Martínez volvió a ser investido alcalde de San Martín de la Vega para los próximos cuatro años el pasado sábado 15 de junio de 2019 tras la celebración de elecciones municipales el 26 del mes anterior. Con 12 de los 17 concejales que componen la Corporación sanmartinera, el PSOE en la actualidad goza de una amplísima mayoría en el consistorio. Es la segunda legislatura de Martínez al frente del Ayuntamiento del municipio del sur de Madrid.



15. Rubén García de Andrés (Segovia, 1977), alcalde de Torrecaballeros (Segovia) (PSOE)

Rubén García de Andrés, alcalde de Torrecaballeros (PSOE).

Rubén García de Andrés también revalidó la Alcaldía de la localidad segoviana de Torrecaballeros como cabeza de lista del Partido Socialista. En palabras del edil a EL ESPAÑOL: "Vivo en Torrecaballeros y desde el primer momento he intentado 'normalizar' mi vida con mi pareja en el pueblo. En la primera candidatura siempre nos quedaba un poco el 'run-run' de cómo reaccionaría la gente. Esto no deja de ser un pueblo no muy grande, de 1.400 habitantes en una provincia como Segovia. Desde que accedimos a la Alcaldía, cada año, colocamos en el Ayuntamiento la bandera arcoiris como pequeño gesto también para esa normalización. Me siento muy querido y respetado. Como humilde alcalde de pueblo pequeño sólo puedo poner un granito de arena en nuestra continua lucha por los derechos LGTBI. Ahí seguiremos".

16. Francisco Maroto (Guadalajara, 1974), alcalde de Campillo de Ranas (Guadalajara) (PSOE)

Francisco Maroto, alcalde de Campillo de Ranas (PSOE).

17 años lleva Francisco Maroto al frente del consistorio de Campillo de Ranas, un pequeño pueblo de Guadalajara de apenas 147 habitantes. Además de sus obligaciones con el entorno rural, Maroto es un gran defensor de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y ha anunciado orgulloso ser el responsable de haber casado a más de 300 parejas gays.

17. Darío Moreno, (Valencia, 1988), alcalde de Sagunto (PSOE)

Darío Moreno, alcalde de Sagunto (PSOE).

Darío Moreno Lerga fue elegido el sábado 15 de junio del año pasado nuevo alcalde de Sagunto tras ser la socialista la lista más votada en las elecciones municipales. Moreno afrontaba esta nueva oportunidad con ilusión y con un gran espíritu de servicio.

En palabras para EL ESPAÑOL, Moreno apuntó lo siguiente: "He vivido la campaña electoral y la verdad es que de vez en cuando te encuentras con comentarios homófobos. De la oposición tengo que decir que ningún compañero jamás ha dicho nada. Es un tema que no se menciona porque está totalmente normalizado, yo voy con mi marido a mis actos, todo el mundo lo conoce, no hay problemas. Me viene mucho más de algunos ciudadanos anónimos, comentarios en Facebook, o alguien que se te acerca... Lamentablemente sigue pasando, pero es residual".

