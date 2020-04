1 de 5

El triángulo amoroso que está presente en la prensa del corazón desde hace una semana es el protagonista de la portada. Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas son el foco mediático más sorprendente del periodo de confinamiento. La ex 'gran hermana' está devastada y aún "no duerme y no deja de llorar", según cuentan sus allegados. Este miércoles también muestran en portada a la infanta Sofía, pues cumple 13 años en este día; y se pueden ver unas fotografías de Kiko Hernández fuera de casa y totalmente protegido. El colaborador lleva más de un mes sin pisar el plató de 'Sálvame' y cuidando a sus pequeñas Abril y Jimena en casa.