5 de 8

Hace unos días, la presentadora compartía una foto con el instrumento oriental que causó furor y confusión: "Me he visto 'obligada' por vuestros comentarios,a hacer un bizcocho y mostraros la diferencia entre el Kigonki y éste. ¿Se ve o no? Me habéis hecho reír mucho. ¡¡¡Gracias por vuestro cariño!!! ¡¡¡Ánimo y fuerza!!!".