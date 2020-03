Irene Rosales dedica unas desgarradoras palabras a su madre al cumplirse un mes de su muerte

Irene Rosales (29 años) no termina de levantar cabeza. El inesperado fallecimiento de su madre tras luchar contra una grave enfermedad la ha dejado marcada para siempre. Pese a que está intentando llevar su rutina diaria con naturalidad, la desaparición de su progenitora sigue pesando sobre los hombros de la joven sevillana. Este viernes, al cumplirse un mes del fallecimiento de Mayte Vázquez, su madre, la mujer de Kiko Rivera (35) ha querido recordarla publicando una bonita fotografía.

Un lienzo en el que aparece su madre, pintada con un corazón y unos pájaros que vuelan libres. Junto a la imagen, una desgarradora carta que desvela cómo se encuentra Irene en estos momentos.

La misiva comienza de la siguiente manera: "Podré disimular mi tristeza, podré decir que todo está bien engañándome a mi misma, pero lo que nunca podré es dejar de echarte de menos. Cada día es más complicado y más falta me haces, me siento protegida pero con la alegría completamente rota...". Y concluye: "Daría todo por tenerte. Te amo con locura mamá".

Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales, fallecía el pasado 6 de febrero tras unos meses luchando contra una enfermedad que le diagnosticaron en el verano del año pasado. Tan solo un mes antes, el 4 de enero, Irene Rosales se rompía en directo en el programa en el que colabora actualmente tras ser preguntada por su situación familiar.

Los colaboradores, en un principio, aludían a una posible crisis sentimental con su marido. Sin embargo, la sevillana daba un paso al frente y confesaba que lo que sucedía en casa era algo más grave: su madre estaba muy enferma. De hecho, destacaba la figura de su marido, sobre quien deslizaba lo siguiente: "Tengo la suerte de que me entiende y apoya en estos momentos".

Finalmente llegaba el trágico desenlace para Mayte, que dejaba rotos de dolor a sus cinco hijos y a su marido, quien también está muy enfermo. El padre de Irene Rosales lleva 17 años luchando contra un tumor cerebral que lo convierte en estos días en una persona absolutamente dependiente.

"Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", reveló Irene Rosales entre lágrimas mientras realizaba la prueba de la curva de la vida en el programa GH DÚO.

