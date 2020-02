La vida de Nastasia Urbano, la top española de los 80, un año después de denunciar que vivía en la calle

Nueva York. Década de los años 80. El universo de la moda vivía un momento fulgurante y las top models universales eran tan importantes para los diseñadores como sus propias colecciones de ropa. El nombre de Nastasia Urbano (58 años) ya figuraba en las listas de maniquíes reconvertidas en musas de genios de la creación, como Yves Saint Laurent. Su caché, según los medios de época, era de un millón de dólares por veinte días de trabajo.

Pero años más tarde, el destino le tenía preparado un fortísimo revés inesperado. La aparición de su marido en su vida, tal y como relató ella misma, la condujo hasta la ruina económica. Urbano tocó fondo y pasó de ser la reina de las pasarelas a vivir en la indigencia durmiendo en el cajero de un banco en Barcelona. Pero en febrero del año pasado, Daniel Mirabal Gallego-Díaz, un amigo al que conoció en París justo antes de que diera el salto a la Gran Manzana, tomaba conciencia de su delicada situación personal y decidía poner todo de su parte para lograr una solución.

Nastasia Urbano, portada de un número especial de Vogue Alemania.

Daniel, experto profesional también vinculado al sector moda, puso a punto una campaña en la web GoFundMe donde solicitaba 6.000 euros para que la que fuera la única española de la agencia Ford pudiera pagar tres meses de fianza de un pequeño apartamento donde vivir a las afueras de Barcelona. Logrado el objetivo y pasado un año, JALEOS ha vuelto a contactar con él para conocer de primera mano cómo se encuentra Nastasia en estos momentos y qué proyectos tiene. Cabe mencionar que este periódico ha intentado contactar directamente con la top pero ha declinado conceder declaraciones.

"Nastasia ahora está mucho más tranquila. El dinero le sirvió para darle una garantía y sobre todo un colchón. Un amigo suyo, Toni, le ofreció quedarse con él en su casa y desde el éxito de la campaña que lancé para ella en Gofundme, ella empezó a aportar algo a la economía común. Esto era importantísimo, ya que evidentemente la cantidad de 6.000 euros no da para una independencia económica, pero sí para un seguro de poder arrancar de forma más tranquila", apunta Mirabal. ¿Y respecto a su trabajo? En los últimos doce meses, Nastasia ha realizado editoriales para revistas especializadas en moda, aunque según su íntimo amigo, nada estable.

"Le salieron algunos trabajitos pero desgraciadamente nada fijo, como imagino al resto de la gente común le pasa. Aprovecho para repetir que si alguien le puede ofrecer algún trabajo, fenomenal. No hablo de moda, claro que no, sino cualquier cosa. Yo le sigo haciendo de filtro a Nastasia porque no puedes ni siquiera imaginarte la cantidad de gente desgraciada que ha intentado timarla, incluso en su situación tan vulnerable. Me he encontrado con pirados de todo el mundo. Podría contarte mil anécdotas que ahora me resultan cómicas", continúa relatando para este diario.

Lo más escandaloso de esta situación es que, según Mirabal, hay otras modelos coetáneas de Nastasia que se encuentra en la situación por la que ella atravesó hace apenas unos meses. "Se han puesto en contacto conmigo muchísimas modelos internacionales de todo el mundo de los años 70 y 80 que se encuentran en la misma situación que Nastasia o que en breve van a estar. He ayudado como he podido informándolas de cómo se hacían estas campañas o poniéndolas en contacto con modelos de esos años que ahora están mejor situadas. En Estados Unidos todas con las que me he puesto en contacto que viven más holgadas. Todas han ayudado a aquellas otras con las que he puesto en contacto directamente y que estaban muy mal", desvela.

A pesar de que esta historia ha tenido un final feliz, Daniel denuncia que Nastasia no ha obtenido ayuda de ningún tipo de personas del universo de la moda española. "En España no encontré ninguna solidaridad para Nastasia. Estoy muy cabreado con el mundo de la moda en España, todos hicieron los sordos. Nastasia no les tiene rencor, es una señora. En cambio, yo sí se lo tengo. Soy, sin duda, menos señor. El mundo de la moda es una selva y tienes que saber defenderte y créeme, yo no sólo sé defenderme sino también sé defender a quien quiero. Gracias a la gente anónima es cómo Nastasia ha podido salir a flote. Eso es lo que cuenta".

Nastasia: modelo, madre y amante de los animales

Nastasia Urbano se define a sí misma, primero, como madre. Efectivamente, la modelo española nacida en Suiza tiene dos hijos. Una niña que prefiere vivir en el anonimato y alejada del foco mediático y un niño, Óliver, que seguido los pasos de su madre y es actualmente una de las grandes promesas del fashion world.

Nastasia se declara una amante de los animales y una persona feliz cuando ayuda a otra gente. Afirma también que detesta las cosas materiales, dando valor a los sentimientos y lo que "de verdad importa". En su bio habla de sí misma como "una persona con los pies en la tierra" y hace una clara petición: "No llevéis cuero o pieles".

