El amigo de Nastasia Urbano que ha recaudado 2.800 euros para sacarla de la indigencia

Se niega a que lo llamen 'el Salvador' de Nastasia Urbano (57 años), pero lo cierto es que Daniel Miralba Gallego-Díaz, experto profesional en el sector moda desde hace más de tres décadas, es la persona que lleva más dos años intentando poner en orden la vida de la modelo que ganaba un millón de dólares cada veinte días y acabó en la indigencia.

Este lunes 4 de febrero, Daniel puso a punto una campaña en GoFundMe donde solicitaba 6.000 euros para que la que fuera musa de Yves Saint Laurent pudiera pagar los tres meses de fianza de un pequeño apartamento donde vivir dignamente a las afueras de Barcelona. Por el momento, ha conseguido 2.800 euros en tan solo tres días y subiendo.

En conversación con JALEOS, Miralba lo ha dejado claro. "Y quiero que no haya duda de que la cuenta bancaria que está vinculada a la campaña es la de LaCaixa de Nastasia Urbano, que claro, pone Consuelo Urbano porque ese es su nombre real. No se llama Nastasia, pero es que Consuelo en París y Nueva York, ya sabes...".

La modelo Nastasia Urbano antes y después.

¿Cómo es su relación?

La conozco de toda la vida. La conocí en París en los años 80 cuando Nastasia era la caña, no de España, sino del mundo. Ella era y es una mujer excepcional y muy considerada a nivel internacional. Cuando yo veía sus campañas no sabía que era española. Cuando la conocí, me llamó la atención, tuvimos mucho contacto pero luego se fue a Nueva York y ya sabes, la vida pasa... Siempre hemos tenido más o menos contacto pero alguien me comentó hace dos o tres años que Nastasia no estaba bien y que le habían pasado una serie de cosas personales...

¿Cómo una persona que lo tuvo todo acaba de esta forma?

Mira, ¿tú alguna vez has ganado un millón de dólares con veinte días de trabajo? Cuando alguien gana mucho dinero y en cantidades tan importantes, uno piensa que siempre se va a mantener ahí. Cualquiera de nosotros -modelos, maquilladores, fotógrafos- nos podemos encontrar en las mismas circunstancias que Nastasia. En nuestro caso, de hecho, a lo mejor nos habríamos hundido. Ella, sin embargo, se pone de pie y es capaz de parar el tráfico.

¿Qué tipo de problemas la llevaron a la indigencia?

A mí me gustaría que dejaras claro que Nastasia nunca ha tenido problemas con las drogas ni con el alcohol. Las especulaciones ya sabes cómo son y eso es totalmente falso. Nastasia Urbano es una mujer generosa, excepcional y antes de todo eso es una gran madre. Sus hijos son maravillosos, guapos, educados... El hijo de Nastasia es como ella, pero en chico. El primero que sea listo y le ofrezca una campaña de publicidad, va a triunfar.

Nastasia Urbano para YSL y posando en la portada de 'Vogue'.

¿Y la relación con sus hijos?

No me gustaría indagar en esto. Mi objetivo es ayudar a Nastasia y sus hijos no han sido conscientes de la mala suerte que ella ha tenido... Ella los engañaba diciéndoles que estaba en casa de no sé quién, que estaba mudándose, porque ante todo ella es una gran madre. Sus hijos quieren y protegen a su madre y lo están pasando mal.

¿Cómo es su vida ahora?

Ahora tiene la gran suerte de que tiene un amigo que se llama Toni, que es un encanto y le ha dejado una habitación. Vive con él. Ella ahora no pide trabajo para ser portada de Vogue, pide un trabajo normal. Ella ha trabajado de asistenta, cuidando enfermos, ancianos, pero ahora está que no puede con los dolores de las artritis en la mano...

¿Cómo funciona la campaña?

Es un poco lío porque los de GoFundMe me traen liado, pero el objetivo es conseguir 6.000 euros para que pueda alquilarse un pequeño estudio con los que pagar tres meses de fianza. Ella no quiere vivir en el lujo. Un pisito a las afueras pero que lo tenga seguro y pagado unos meses... Estamos trabajando en que consiga una vida digna.

¿Han recibido la llamada de algún famoso o famosa? ¿Alguien conocido de Nastasia en su época dorada?

Me he puesto en contacto con toda la industria de la moda. Y cuando digo toda la industria es toda. Solo me respondieron Elena Barquilla, Willy Van Rooy y Lewis Amarante. Punto pelota. Cuando les mandé los mensajes a todas estas, diciendo que necesitaba ayuda, no solo me ignoraron sino que me pidieron dinero para ayudarla... Otros incluso, y esto ya es el colmo, me pedían que firmásemos un contrato para decir en televisión que habían tenido algo. Mira, jamás me podía imaginar que me podía encontrar con todo eso. No quiero decir nombres pero son modelos españolas que han jamás han llegado al tobillo a Nastasia. ¿Tú sabes lo que es firmar con Ford? ¡Eso era imposible! Solo había 15 top models en esa agencia. Y Nastasia estaba ahí siendo la única española.

Nastasia Urbano -la segunda por la derecha- junto a Linda Evangelista en una campaña de Revlon.

¿Qué proyectos tiene Nastasia ahora?

Todo esto se nos están yendo de las manos. Sabía que iba a pasar pero se están poniendo en contacto conmigo medios de comunicación de todo el mundo. Nastasia está desbordada. Ahora tiene un editorial de moda muy importante que va a salir publicado, televisiones, que se han puesto en contacto: Fox, Univisión, una televisión de Rusia. Muchas revistas de moda que la quieren de nuevo. La agencia Iconic Focus Model de Nueva York la quieren ya en su agencia, One Models de Londres, también...

