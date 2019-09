Álex Lequio sufre una recaída en su lucha contra el cáncer

Álex Lequio (26 años) ha vuelto a sufrir otro contratiempo en su lucha contra el cáncer. Así lo ha confirmado el hijo de Ana García Obregón (64) en la revista ¡HOLA!. Sin perder el sentido del humor del que ha hecho gala durante toda esta difícil travesía, el joven emprendedor ha zanjado así las especulaciones que brotaron tras la sorprendente ausencia de su madre en el Festival de Vitoria hace unos días.

Fue durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity que acogía, como cada año, la ciudad vasca cuando muchos medios se preguntaron por qué García Obregón no había acudido junto a sus compañeros para respaldar el proyecto culinario, del que tan ilusionada se ha mostrado en este tiempo. En ese momento, nadie supo responder con precisión acerca de los motivos reales, y pronto las alarmas, preocupadas, volvieron a sonar. En esa línea, JALEOS se puso en contacto este lunes con el entorno de la presentadora y del propio Álex, con escasa suerte. Todos cerraban filas. "Mejor se lo preguntáis a Ana directamente. Es un tema personal", ha sido la frase que más se ha repetido.

Álex Lequio en una imagen de su red social Instagram junto a su perra, Luna.

Ahora, este martes, cuando se adelanta un día la publicación por su 75 aniversario, el vástago de Obregón y Alessandro Lequio (59), con el afán de frenar los rumores, ha dado un paso al frente reconociendo, en una llamada telefónica con la revista, el nuevo bache que ha sufrido en su titánica lucha contra la enfermedad. En la citada publicación se apunta que, justo en el mejor momento físico y emocional de Álex, se abre otro inesperado capítulo, algo, en otro orden, frecuente en este tipo de enfermedades oncológicas.

La batalla se estima larga aún, pero el joven se vanagloria nuevamente de contar con el mejor escudo humano a su lado: sus padres. En este punto, además, se sobreentiende que a su lado, incondicional e incansable, se encuentra su nueva pareja, Carolina, con la que ha pasado un estupendo verano en Mallorca.

Sus otros sustos en el camino

Lo cierto es que Álex ha tenido que pasar por "ITV" -como llama él mismo a sus revisiones médicas- y por algún que otro "sustazo" desde que abandonara su periplo médico en Nueva York y pisara terreno español. Su último ingreso fue en junio de este año, cuando el propio hijo de Ana Obregón anunciaba en su Instagram este revés. Como siempre, y afortunadamente, todo quedó en un mal momento y se recuperó. Así lo anunció su madre este verano: "Vamos fenomenal, ahora estamos con las ITV, lo importante es normalizar esta palabra que el 80% de personas ya se están curando y ánimo a todas las personas que la padecen, les mando mucho ánimo". Y en esa línea se ha mantenido la familia en estos estos complicados meses: sí se puede.

Cabe destacar que en este tiempo el trabajo ha sido el principal bálsamo. De hecho, no ha dejado de trabajar en ningún momento a través de su empresa Polar Marketing. Este periódico se hizo eco a mediados de agosto del último gran proyecto de Álex: Caring, una plataforma en la que se pueden comprar fragancias cuya venta apoya a los niños luchadores de la Fundación.

"Es un proyecto increíble en el que he recogido las historias de muchísimos luchadores y creado una especie de portal que he llamado #ElPortalDeLaEsperanza donde he colgado esas historias -cada una vinculada a la edad de su autor o autora- y cuando los usuarios se meten en la web se les pide la edad para que puedan leer de primera mano la historia de alguien que está luchando la batalla con su misma edad", explicado Aless, como lo llama su entorno. Esta aventura empresarial y solidaria tan solo se suma a otros negocios que hacen del hijo de Obregón todo un emprendedor.

