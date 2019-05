Jorge Sanz desvela que sufrió un infarto hace cinco años

Jorge Sanz (49 años) ha visitado este sábado el plató de Sábado Deluxe y ha hecho una revelación sorprendente: hace cinco años sufrió un infarto al corazón. En ese momento lo que se supo es que había tenido que ser ingresado en el hospital Puerta del Hierro por una trombosis en la pelvis.

La confesión ha pillado a todos por sorpresa, y Jorge Javier (48) ha querido saber por qué el actor lo ha querido desvelar ahora. "¿Por qué no lo habías contado?", le ha preguntado. "Suena mejor decir que has tenido un trombo en la ingle", ha respondido Sanz.

Jorge Sanz ha confesado que sufrió un infarto al corazón hace cinco años.

El intérprete ha explicado que a raíz de este suceso ha realizado una serie de cambios en su vida, y que en la actualidad lleva una vida mucho más sana: "Me he quitado 15 kilos de encima".

Sin embargo, ha querido dejar claro que no le tiene miedo a la muerte, y que lo que realmente le ha hecho valorar la vida en toda su esencia ha sido la enfermedad de su hijo, Merlín, que padece fibrosis quística. "Me ha hecho mejor persona, me ha puesto los pies en la tierra. Mi madre me enseñó a no mirar hacia atrás. Y para adelante".

Jorge Sanz lleva años tratando de dar a conocer y visibilizar la enfermedad de su hijo.

Lo cierto es que Jorge Sanz lleva años intentando dar a conocer esta enfermedad y, de nuevo, ha aprovechado su presencia en el programa para cumplir con su cometido: "Mi hijo Merlín tiene fibrosis quística, una enfermedad a la que hay que darle voz y visibilidad. Actualmente, toma 12 pastillas por comida al día. Estoy luchando para que las farmacéuticas saquen ya el medicamento para la enfermedad de mi hijo”, ha comentado.

Una noche ligó con Belén Esteban

En su visita a Sábado Deluxe también ha aprovechado para desvelar que ligó con Belén Esteban (45) una noche. En un momento dado, Jorge Javier ha comentado que el actor ha sido uno de los personajes más queridos y seguidos de su momento, llegando a calificarlo como el "Mario Casas (33) de la época".

Estas palabras han encontrado una rápida respuesta en Belén Esteban, que de fondo ha gritado: "A mi me encantaba. De pequeña, ¡vamos!... Bueno, de pequeña". Lo inesperado ha venido cuando el actor ha querido ir más lejos en las confesiones entre él y la de San Blas: "No, no, Belén, tú y yo ligamos una noche".

Belén Esteban ha querido taparse la cara tras la confesión de Jorge Sanz.

Mientras tanto, la colaboradora de Sálvame se ha comenzado a sonrojar, le ha entrado una risa nerviosa e incluso se ha tapado el rostro con la mano en un momento dado. Belén ha dejando claro que no quería que el intérprete desvelara este hecho: "No, no, no digas eso", la ha espetado.

Sin embargo, ni Jorge Javier, ni el actor ni el resto de colaboradores han querido seguir ahondando en el asunto. Puede que viendo lo incómoda que se encontraba su compañera, el presentador ha seguido rápidamente con la entrevista: "Bueno, es que tú viviste el fenómeno fan".

Y es que Jorge Sanz fue todo un fenómeno de masas en su momento, con lo bueno y lo malo que eso conlleva: "Me tenía que acompañar la Policía Local a los rodajes. Al principio lo viví mal porque la fama te crea unas situaciones que te superan", ha explicado el actor.

Pero esta situación cambió cuando él empezó a ver de forma diferente a sus seguidores: "En el momento en el que te das cuenta que la gente es maravillosa y aprendes a superar las situaciones, la fama es una bendición. Influyes a la gente sin quererlo, entras en los hogares de la gente", ha añadido.

