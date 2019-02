Ivonne Reyes, en negociaciones para concursar en 'Supervivientes'

"Ivonne Reyes (51 años) vuelve a la televisión por la puerta grande", se informa a este medio. En las últimas semanas no todo han sido malas noticias para la exmaniquí. Pese a que de un tiempo a esta parte la venezolana ha tenido que hacer frente a un interminable litigio con Pepe Navarro (67) y a una complicada operación derivada de un tumor ocular, parece que su vida retorna, poco a poco, a los cauces habituales. Y qué mejor manera de retomar su rutina diaria que volcarse en el trabajo, se desliza.

Según ha podido conocer en primicia JALEOS, Ivonne "ha recibido la oferta y ha sido tentada" para participar en la nueva edición de Supervivientes. ¿Qué tiene que decir ella al respecto? Se descuelga el teléfono. "¡Sabéis más que yo! De momento, no hay nada, pero todos los años me llaman. Imagino que seré un buen fichaje cuando me lo proponen. Ya el año pasado estuve a punto de ir", asegura la venezolana en conversación con este medio. En todo momento, se muestra cauta: "Es de esas decisiones a las que dices no o te lanzas". Al menos, deja claro que se han puesto en contacto con ella para negociar.

Ella mantiene que, incluso, se ha llegado a informar con otros concursantes acerca de la experiencia, pero "de momento" nada, vuelve a incidir. Así las cosas, y según la versión contraria que llega a este medio, todo haría indicar que el bache de salud de Ivonne en los últimos días no ha sido un obstáculo, en absoluto, en su nueva incursión profesional. "Ella es muy positiva. Para cuando se inicie la aventura, su problema ocular ya estaría resuelto", informa alguien cercano a la presentadora, quien, por contra, defiende que la negociación "es un hecho" en la actualidad y que "nada hay descartado". Lo cierto es que no es la primera vez que la presentadora se ha lanzado al mundo de los realities; cabe recordar que ya participó en la edición de Gran hermano VIP 5. De hecho, en ella encontró el amor en los brazos del modelo Sergio Ayala. ¿Repetiría experiencia en el Caribe en todos los sentidos?

Ivonne en una imagen reciente. Gtres

Al menos, con esa esperanza vive la Reyes, quien ha demostrado en los últimos tiempos ser alguien polifacético que no sabe estarse quieta. Le gusta innovar y superarse y este reto, por extremo, "le resulta irresistible". A esta aventura selvática que está a punto de arrancar se suman otros retos profesionales, como el libro sobre su vida que hace unos meses anunció en este periódico que está pergeñando. "Está en uno de sus mejores momentos", apunta quien bien la conoce. Tal y como relató hace un tiempo la propia Ivonne a este digital, venía necesitando poner en orden su vida en forma de literatura. "Estoy teniendo en estos días muchas reuniones, por mí empezaría ya a escribir, pero me estoy informando bien. No soy una escritora ni mucho menos, pero creo que puedo compartir mis experiencias vitales, todo lo que he vivido", aseguraba la modelo, llena de ilusión. Para estar a la altura de este nuevo proyecto, Ivonne matizaba que llevaba formándose mucho tiempo: "Estoy muy metida en el mundo del coaching, hago terapia desde hace tiempo y, la verdad, la gente me dice que lo hago muy bien".

Tumor ocular y guerra con Pepe Navarro

Fue hace dos semanas cuando Ivonne Reyes abandonaba el hospital con el ojo vendado, y ligeramente indispuesta a causa de la medicación, después de haberse sometido a una operación en su ojo izquierdo por un tumor. La modelo se mostró amable con los medios allí congregados y abandonó el centro médico acompañada en todo momento de su hijo, Alejandro Reyes (18), y de su inseparable hermana, Claret. Todo comenzaba días antes, cuando la modelo acudía al hospital por un problema de vista y, con el veredicto en mano, atendía a los medios con su habitual optimismo asegurando que su problema de salud se debía a "un bultito" en el ojo izquierdo.

Ivonne, su hijo Alejandro y su abogado. Gtres

Cero dramas, siempre con sentido del humor, la presentadora explicaba que aquello era como pasar por ITV: "Tengo un tratamiento para el ojo. Me tienen que operar porque tengo un pequeño 'tumorcito' del ojo, pero todo bien". Lo cierto es que no es el único bache que sortea la Reyes; este problema de salud se suma a la batalla judicial contra Eva Zaldívar (49), Andrea Navarro y el detective que consiguió la prueba de ADN de su hijo Alejandro Reyes. Las exparejas del presentador Pepe Navarro se han visto las caras recientemente en los juzgados de Alcobendas. La cita tenía como objetivo celebrar una vista previa al juicio previsto para el 19 de febrero -finalmente, suspendido- en el que se jugaría la querella interpuesta por la venezolana, que sostiene que los derechos de su hijo fueron vulnerados al obtener de él una prueba de ADN sin su consentimiento, cuando aún era menor de edad.

Frente a los juzgados, el día de la vista el pasado 12 de febrero, Ivonne quiso apuntar que tanto ella como su hijo están tranquilos y confesó que "los que no tienen que estar tranquilos son las otras partes, que actúan de una forma rastrera". Además, aprovechó la presencia de los medios para mandar un claro mensaje a Eva Zaldívar, con quien su guerra personal se remonta a tiempos inmemoriales: "Que se ubique".

La investigación respecto a la querella de Ivonne Reyes, y ratificada por su hijo Alejandro, mostrará si hubo delito en la obtención de las pruebas de ADN que consiguió el detective pagado por Andrea Navarro Zaldívar. Con un tenedor usado como prueba, la joven interpuso un recurso de revisión del caso que concierne al presentador como padre legal del hijo de Ivonne para demostrar que no son hermanos. Andrea presentó el recurso in extremis en febrero de 2017, pero fue desestimado en marzo de 2018 por la Sala Primera de lo Civil. Esta decisión del juzgado mantiene que la paternidad del hijo de Ivonne sea legalmente de Pepe Navarro.

