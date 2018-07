Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz, la historia de amor que cambió la vida de la estrella de la tele

Sucedió en abril. Y en Sevilla, cómo no, con el Real de la Feria como escenario de lujo, entre farolillos, sevillanas y trajes de flamenca. Ana Rosa Quintana (62 años) y el empresario Juan Muñoz coincidieron en la semana grande de la ciudad Hispalense de 1997. Siete años de noviazgo fueron más que suficientes para sellar su historia de amor con una boda que tendría lugar en Bollullos de la Mitación, tierra de parte de la familia de la presentadora, en el año 2004.

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz en la Feria de abril. Gtres

"Me casé en Bollullos de la Mitación, mis hijos están bautizados en Santa Ana, en Triana, somos hermanos del Cachorro y de la Esperanza. Y he cumplido mi sueño. Siempre he mirado al sur, y ahora ya pertenezco al sur", confesaba Ana Rosa en su emotivo discurso cuando fue reconocida como Hija Adoptiva de Sevilla hace apenas dos meses.

Fruto de su matrimonio con Muñoz, y tan solo unos meses después de darse el 'sí, quiero' nacieron, también en Sevilla, la ciudad de sus amores, sus mellizos, Juan y Jaime, que cumplirán 14 años en noviembre. Con el arranque de su relación y el broche de oro de sus dos únicos hijos en común, Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz encontraron mutuamente al perfecto compañero de viaje y vida.

Alguien para quien siempre han encontrado el momento de dedicar una palabra cariñosa en público. Especialmente por parte de la comunicadora, quien el pasado 24 de junio, día de san Juan, felicitaba a su marido por su onomástica con estas bonitas y directas palabras.

"Felicidades, Juan. Soy muy feliz". Clara y concisa, como es ella. Pocas palabras necesita la reina de las mañanas para declarar lo que siente por Juan, el hombre que le cambió la vida diez años después de su divorcio de Alfonso Rojo (66). En 1983, Ana, como la llaman sus íntimos, contrajo matrimonio con su primer gran amor, el periodista con quien vivió su estancia como corresponsal en Nueva York.

De esta relación nació un único hijo varón, Álvaro Rojo Quintana (32), la gran debilidad de Ana Rosa. El vástago común entre ambos periodistas saltó a las páginas rosas cuando pasó por el altar en verano de 2016 con la psicóloga Ana Villarrubia (31), colaboradora habitual del programa de su suegra. El enlace se celebró en Cuacos de Yuste, municipio cacereño que recibió en sus hoteles y establecimiento a lo más granado del panorama nacional social.

Con dos décadas de relación sentimental intacta a sus espaldas, Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz vivían en estos días su tradicional verano de desconexión y descanso entre las aguas de Ibiza, Marbella y posteriormente Sotogrande, su gran refugio de lujo y al que pocos ojos curiosos tienen acceso.

Cinco días atrás, el pasado 26 de julio era el empresario de la construcción quien tomaba las riendas de sus redes sociales para felicitar a su esposa por el día de Santa Ana. Con una romántica foto de ambos, Muñoz posteaba: "Charla entre campeones, jeje. #QuéDifícilEsElGolf #SotograndeGolf Muchas felicidades @AnaRosaQuintana @AnaVillarrubia y todas las Anas!!".

Este martes 31 de julio se ha conocido que el empresario y marido de la presentadora, su hermano y el abogado de ambos han sido detenidos en el marco de la operación Tándem, que estudia las presuntas irregularidades del excomisario José Manuel Villarejo.

