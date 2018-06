Este es el vídeo del primer beso público entre Aitana y Cepeda

Los concursantes de Operación Triunfo comenzaron este 28 de junio los ensayos de su gran concierto en el estadio Santiago Bernabéu. Pero la música no ha sido la gran protagonista, la jornada de preparación sobre el escenario ha tenido una estrella inesperada: el primer beso público entre Aitana (19 años) y Cepeda (28).

La pareja se besó sobre el escenario mientras ensayaban la canción que interpretan juntos en todos los conciertos del concurso. Fue el gallego el que dio el primer paso y se acercó a Aitana tras terminar la canción para besarle. Las redes, siempre atentas, difundieron el vídeo en el que se ve el romántico momento.

Beso entre Aitana y Cepeda en los ensayos del #OTBernabeu pic.twitter.com/zeoyG4nPTV — OT Noticias (@OTnoticias) 28 de junio de 2018

Este románico gesto es el culmen de los rumores y especulaciones que han rodeado a la pareja desde su salida del concurso. Y es que la relación entre el gallego y la catalana ya era un secreto a voces que ellos mismos se han encargado de confirmar en el día del cumpleaños de la benjamina. A las palabras de felicitación de Cepeda se sumaba el agradecimiento de Aitana con una sincera declaración.

"No hace falta palabras porque todo se entiende, porque sí, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor", escribía la catalana.

Por su parte, el artista gallego despejaba cualquier duda ante la salida de su primer disco afirmando que había sido Aitana la que le había inspirado a componer la mayor parte del álbum: "No tengo por qué decirlo en otro sitio que no sea aquí. Yo tampoco quiero perderte nunca".

Este 29 de junio es una fecha muy especial para los fans de Operación Triunfo. Los concursantes de la última edición de OT se subirán al escenario del estadio Santiago Bernabéu para entregarse a todos su público en un concierto de lo más solidario.

Este OT Bernabéu. Caminando juntos reunirá a todos los chicos de esta última edición y a un nutrido grupo de artistas invitados entre los que se encuentran David Bustamante (36), Raphael (75) o el mismísimo Luis Fonsi (40).

