Toño Sanchís responde tras perder el juicio contra Belén Esteban

Belén Esteban (44 años) ha ganado el juicio contra su exrepresentante Toño Sanchís (44), quien tendrá que pagar 600.000 euros a la colaboradora de Sálvame, en conclusión a la sanción y la suma de las costas judiciales de todo el proceso.

Tras conocerse la sentencia definitiva de la demanda interpuesta por Belén a Toño, la reacción del mánager era de lo más esperado, ya que hasta la fecha continuaba manteniendo su versión y afirmaba que haría todo lo posible para demostrar su inocencia.

Toño Sanchís condenado a pagar 600.000 euros a Belén Esteban JALEOS

Toño ha tardado apenas unas horas en ofrecer sus primeras declaraciones al respecto al programa radiofónico de Mediaset, Morning Glory, asegurando que: "Ahora voy a estudiar la repuesta que vamos a hacer al recurso". Toño no tira la toalla y recalca: "Ahora tengo que estudiar qué posibilidades se me abren, y cuáles se me cierran".

Para Toño Sanchís la pérdida de la batalla judicial que desde hace más de dos años mantenía con la que fuera su cliente y amiga, Belén Esteban, supone un importante gasto económico debido a que unido a la cifra de la sanción deberá pagar las costas de juicio.

