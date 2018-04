Dulceida en el centro de la polémica por las imágenes de su viaje por África

La influencer por excelencia se ha vuelto a posicionar en el centro de la polémica y es que el nombre de Dulceida (28 años) ha vuelto a verse empañado por las críticas, esta última vez el motivo es el viaje que está realizando por África.

Aida Domenech -Dulceida- y su novia Alba Paul han viajado hasta el continente africano para mejorar su inglés con una prestigiosa agencia internacional. Han aprovechado el viaje para realizar varios safaris por Masai Mara y conocer algunos de los poblados más pobres de la zona, y cómo no lo han publicado en sus redes sociales como no podía ser de otra forma, lo que ha dado lugar a un aluvión de críticas que ha convertido a Dulceida en trending topic a nivel nacional y que incluso la han obligado a dar sus explicaciones.

La fotografía de la polémica que Dulceida ha compartido en sus perfiles.

Y es que Dulceida ha publicado una story en su Instagram en el que aparecían tres niños africanos y la influencer comentaba: "¡Una hora con ellos no ha sido suficiente! Feliz por haberlos hecho sonreír", mientras los niños posaban con unas gafas que llevan el nombre de la catalana, a lo que explicaba: "ahora tienen nuestras gafas, yo sus sonrisas y el tiempo con ellas". Estas declaraciones le han valido a Dulceida las críticas más duras de sus haters y gran parte de la red, que acusan a la influencer de frivolizar con la pobreza y de superficial.

Además, una imagen de Dulceida con la bañera llena en una zona africana en la que se sufre una grave escasez de agua se suma a las críticas, recibiendo comentarios los cuales los más suaves la tildan de "ignorante" y "asquerosa".

Dada la polémica generada, Dulceida se ha visto obligada a pronunciarse al respecto explicando en twitter: "por suerte pudimos darles lo que más necesitaban, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también" y termina zanjado: "No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis. Daos una ducha de educación".