Del "huevo defectuoso" a su canal de 'YouTube': 7 cosas que no sabías de Joaquín

Después de llevar a El Hormiguero la pasada temporada a su máximo de temporada hasta entonces consiguiendo reunir a 3.117.000 espectadores y un 16,8% de cuota de pantalla, y hacer lo propio con Mi casa es la tuya con un 19,5% y 3.076.000 espectadores, no es de extrañar que Pablo Motos haya querido a volver a contar esta noche con Joaquín Sánchez (36 años).

Y es que, genuino y divertido como pocos, el futbolista portuense no duda en dar lo mejor de sí mismo cada vez que visita un plató de televisión y contar decenas de anécdotas o curiosidades sobre su vida. Unas anécdotas y curiosidades que hemos querido recopilar en JALEOS.

El huevo defectuoso

Precisamente durante su visita a Mi casa es la tuya se pudo comprobar que Joaquín ha heredado su gracia y humor de su madre. Allí, Ana Rodríguez contó que su hijo "nació con un huevo que no estaba cuajao. Fui al médico y me dijo que tenía dos opciones: operarlo o voluntad. Todos los días a las doce y media o una, donde de más el sol, lo tenía que poner con el huevo fuera. Tenía que estar cinco minutos hasta que se cociera poco a poco. Y así siete u ocho meses. Y ya se le puso como el otro”, contó entre risas.

Quería ser torero

Cincuenta y un veces internacional con la Selección Española y jugador de equipos como el Valencia, el Málaga o la Fiorentina, antes de ser futbolista, Joaquín quiso ser torero. “Estuve apuntado a la escuela taurina de El Puerto. Pero mi padre vio que me lo tomaba tan en serio… Me regalaron un capote de Paco Camino. Yo recuerdo torear de pequeño. Esa afición que tenía y tengo. Y yo no tengo a nadie que haya sido torero. He toreado más de la cuenta, más de lo que debería. Me quitaron del tirón y mi padre con seis o siete años me apuntó a fútbol”.

Contrario a Podemos

De ahí que el futbolista no haya dudado en mostrarse contrario a Podemos y todo aquel contrario a los toros. “Los toros son nuestros. Son nuestra historia. ¡Y al que no le guste que no mire!", decía en una entrevista en La Goleada en 13 TV.

“Pablo Iglesias nos quiere quitar de comer gambas y jamoncito. ¿Eso cómo va a ser, carajo? (...) ¿Cómo no voy a poder pagar lo que quiera o ganar lo que gano? ¿Cómo va a ser, carajo? Yo creo que eso no puede ser. Vamos, como lo piensas tú y como lo piensa mucha gente”, añadía el bético, antes de bromear preguntando si "¿Ha cambiado de champú, el de Podemos?".

Lopera le puso un detective

Jugador del Real Betis en dos etapas, su relación con el presidente Manuel Ruiz de Lopera ha sido bastante singular ya que más que un jefe parecía un padre. Así, Joaquín ha contado como el presidente le puso un detective.

“Hicimos una cena en Halloween en petit comité y cuando nos quisimos dar cuenta había 200 personas. Yo con 20 años y veo a Benjamín subiendo las escaleras con la cara desencajada diciendo que quién había invitado al presidente. Fue cogiendo uno por uno y cuando llegó a mi, me dice: ‘Muy pronto estás empezado tú’. Y no sin saber qué decir”.

Su boda con la Copa

Después de muchas citas a escondidas, Joaquín se casó a los 25 años con la mujer de su vida: Susana. El día de su boda no fue uno normal y corriente. De hecho, el futbolista ha llegado incluso a compararla con la de Lolita Flores.

Entre tanta gente el presidente verdiblanco, Manuel Ruiz de Lopera, consiguió llevar el trofeo de la Copa del Rey al altar. “Me lo comentaba en broma. Y llego en el coche saludando y cuando llego me toca un hombre y me dice: ‘ya estamos aquí y la Copa la tengo detrás’. Fíjate si había gente que no vi ni a mi mujer. Y cuando estamos dentro me dice que el cura ha puesto la Copa donde no se ve. Así que estoy casándome y la Copa detrás".

La boda de Joaquín.

A punto de morir en un avión

Acostumbrado a viajar en avión debido a su profesión, el portuense estuvo a punto de morir en uno de estos viajes a San Sebastián. “Yo miraba para abajo y sólo veía agua, no la pista. De repente, el avión, dando coletazos giró para arriba. En las nubes nos atravesó un relámpago y los motores se apagaron. Fueron unos minutos angustiosos. Cuando toqué tierra besé el suelo”, le confesó a Motos en su anterior visita a El Hormiguero.

Tiene un canal de YouTube

Con este imán para las audiencias, no es de extrañar que el jugador se abriera un canal en YouTube para conocer su vida y anécdotas chistes y en el que cuenta con más de 93.000 suscriptores. Sin embargo, a pesar de contar con más 300.000 visitas en cada uno de sus vídeos, hace un año que no sube nuevo contenido.