María Lapiedra desvela el drama de su infancia: su madre la abandonó

María Lapiedra (33 años) ha ido más lejos que nunca. La colaboradora de televisión es la protagonista este miércoles de una de las revistas del corazón junto a sus dos hijas menores de edad. La novia de Gustavo González (52) había defendido hasta ahora la intimidad de sus pequeñas y había intentado mantenerlas al margen de todo el revuelo mediático desde que se conociera su relación con el paparazzi. Lecturas ha sido la publicación escogida por la catalana para presentar al mundo a Martina (4) y Carlota (2) en un reportaje en su impresionante casa de la Cerdanya (Lleida).

"Daría mi vida ahora mismo por cualquiera de las dos, es un amor incondicional", asegura Lapiedra en la entrevista donde explica que les da la mejor educación que puede llevándolas a un colegio por el que paga 2.000 euros al mes.

La colaboradora de televisión María Lapiedra. Gtres

Además de contar lo buena madre que es, María aprovecha para explicar que la suya no lo fue tanto y desvelar el drama de su infancia: "Mi madre nos abandonó dijo que se había enamorado de otro y se fue. Yo nunca abandonaría a mis hijas, no podría. Me di cuenta de que mi madre fue mala cuando tuve a mis hijas. ¿Cómo mi madre si en teoría me quería me pudo hacer esto?.

"Uno de mis primeros recuerdos es de mi madre diciéndome que era más guapa que yo. Tenía cuatro años cuando me dijo eso. ¿Te imaginas que yo le digo eso a mi hija Martina? Antes me suicidio. Nunca he tenido el amor de una madre. Siento envidia de todo el mundo que tiene a su madre. Nunca he tenido ese sentimiento", asegura entre lágrimas.

[Más información: El pelotazo de María Lapiedra tras el 'affaire' de Gustavo González]