Arancha de Benito y su hija Zaira, desoladas en el último adiós a Diana Quer

Arancha de Benito (46 años) y su hija mayor Zaira (17) han asistido a la capilla ardiente de Diana Quer en Madrid. La primogénita de la colaboradora de televisión y el futbolista Guti (41) era una de las amigas íntimas de la joven fallecida a manos de José Enrique Abuín, alias 'El Chicle'. Razón por la que tanto madre como hija no han querido faltar en este último adiós a Diana y han querido estar al lado de sus familiares arropándoles en estos duros momentos.

Ambas se han mostrado muy tristes por la pérdida y han ocultado sus lágrimas tras unas enormes gafas de sol. Arancha aseguró hace unos días en televisión la conmoción que supuso para su hija enterarse de la muerte de la madrileña: "Primero fue un estado casi de shock, de '¿Qué me estás contando mamá?', porque la tuve que despertar para contarle la noticia porque fue muy pronto. Y luego con mucha tristeza y conmovida, con miedos...".

Arancha y su hija Zaira en la capilla ardiente. Gtres

Tanto Arancha como su hija recurrieron a sus redes sociales tras el trágico desenlace: "Qué triste noticia, cuánta rabia, impotencia, dolor de corazón y miedo. Todo mi cariño y apoyo a la familia Quer Pinel y a sus amigos, en especial a Valeria, Diana y Juan Carlos. Ojalá se haga justicia y ese cerdo, apodado El Chicle, viva un infierno el resto de sus días".

Zaira, por su parte, escribió: "No me puedo creer que esté pasando esto, no te lo merecías y tu familia mucho menos. Estés donde estés, sé que nos vas a cuidar a todos. Todavía puedo recordar los momentos tan buenos que hemos vivido las dos, nos hemos reído como pequeñas, nos hemos contado nuestras cosas, hemos dormido juntas, y pensar que eso ya no va a volver a pasar... se me rompe el alma, te quiero mucho amiga. Yo voy a cuidar de tu hermana y de tu mamá como si tú estuvieras, descansa en paz Diana. Te amamos todos con locura".

Los restos mortales de Diana Quer recibirán sepultura este jueves en la capital. "Hoy nuestra preciosa Diana descansa finalmente en paz. Solo mitiga en algo nuestro dolor pensar que su vida pueda servir para evitar que otras familias sufran tanto como nosotros. Nunca te olvidaremos, Diana", reza el comunicado que ha enviado la familia este jueves.