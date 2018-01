Mariluz Barreiros, la nueva 'jefa' del poderoso clan con 50 millones bajo el brazo

Mariluz Barreiros Ramos (65 años) se ha convertido en la nueva matriarca del clan Barreiros, la legendaria familia de empresarios que creó de la nada Eduardo Barreiros, uno de los hombres de negocios más importantes en los años 50 y 60 en la España de Franco. Comúnmente, la familia se conoce por ser los creadores del popular Simca 1.000, los camiones Barreiros...

Mariluz ha pasado a ser el miembro principal del clan tras la muerte de su madre, Dorinda Ramos, en diciembre. Con esta nueva posición, esta mujer se ha convertido en una de las personas más influyentes del país.

Empresas millonarias

Siguiendo el legado familiar, Mariluz está presente en diversas compañías, dos de ellas en las que ocupa el cargo de administradora única y en otras dos el de presidenta (estas últimas las vinculadas al clan).

Una de las compañías de las que es propietaria es Dorma SA, creada en septiembre de 1988 para el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Un ligero vistazo al registro mercantil demuestra que Mariluz heredó el don de los negocios de su familia, y es que la empresa cuenta con un activo total que asciende a 11,4 millones de euros.

Mariluz Barreiros. Gtres.

Por otro lado, la otra compañía de la que es administradora única es Bamahi 2005 SL, constituida en julio de 2004 con el mismo propósito que la anterior. Nuevamente, esta es un ejemplo más de lo bien que sabe gestionar Mariluz sus negocios, ya que la compañía tiene un activo de 21 millones de euros, con una deuda muy pequeña en comparación (solo un millón de euros).

Viendo esta trayectoria, no extraña que la familia la designara hace tiempo como la presidenta de las compañías que gestionan el patrimonio de la familia. La primera de ellas es la Fundación Eduardo Barreiros, de la que es presidenta desde 2001 en sustitución de su madre. El activo de esta empresa es modesto, y es que hay que tener en cuenta que la principal actividad es la gestión del museo en honor a la labor de su padre.

La otra de las compañías es Dorma Valores, Sicav, SA., la empresa que gestiona el patrimonio de la familia. Mariluz se hizo cargo de este negocio en 2001, al igual que con la anterior. Tratándose de la empresa familiar, el activo de esta compañía es bastante considerable, y es que en 2015 registraba un capital social de 24 millones de euros.

Un gran número de propiedades

Además de su participación en estas compañías, Mariluz posee una serie de propiedades de gran valor. Las que más destacan son tres: su residencia particular, la finca que perteneció a su exmarido y la residencia familiar en Galicia.

En cuanto a su propio hogar, este se encuentra situado en pleno corazón de Madrid, con vistas al retiro. Concretamente, en la calle de Alfonso XII en un lujoso edificio donde los precios de viviendas similares superan, sin dificultad, el millón de euros.

Tras la muerte de sus padres, la empresaria también ha heredado gran parte de las propiedades de la familia, aunque la principal es la residencia de la familia en Gundiás.

Además de la residencia en Galicia, que se encuentra en el pueblo en el que se crió su padre, la empresaria posee una villa de gran tamaño, entre 45 y 50 hectáreas, la finca Valmayor en Valdemorrillo. Esta hacienda fue propiedad de su marido, Jesús Polanco. En esta finca se encuentra el museo de la Fundación Eduardo Barreiros que, además, está disponible para reservar para celebrar distintos eventos. Mariluz puso a la venta esta finca en 2013 a un precio de 15 millones de euros.

Reunida de la élite política y social

Mariluz se crió en una de las familias más importantes de España, razón por la que no extraña que en su círculo social se mueva la élite política y social del país. A esto hay que sumar los 19 años que estuvo casada con Jesús Polanco, presidente del grupo Prisa fallecido en Madrid en julio de 2007 a los 77 años.

Como ella misma comentó en una entrevista concedida a Vanity Fair, "mi marido siempre decía que no tenía poder, sino influencia. No me resultó complicado incorporar este nuevo círculo de amigos. Haber estado desde pequeña familiarizada con el mundo empresarial, político y financiero me ayudó a que se asumiera todo como algo natural, o así lo sentía yo".

En este sentido, es consciente de que su situación es única, y que el resto de españoles no han tenido la misma oportunidad. "Siempre digo que toda mi vida me he sentido una privilegiada por haber estado rodeada de hombres que han sido excepcionalmente inteligentes y, sin duda, Jesús era uno de ellos".

Mariluz Barreiros junto a sus hijos. Gtres.

Estas relaciones también las heredaron sus hijos, Cristina y Alberto Comenge, quien es conocido en el mundo del corazón por haber sido el primer novio de Tamara Falcó (36).

