Carla Bruni deja sin palabras a Pablo Motos: “Sarkozy es más alto que tú”

Al contrario de lo que se podría llegar a pensar, Carla Bruni (50 años) no se mostró nada recelosa a hablar de su vida privada durante su visita este lunes a El Hormiguero para promocionar su nuevo trabajo discográfico French Touch y sus dos conciertos en España esta semana.

La modelo, cantante, compositora y exprimera dama de Francia no tuvo reparos a revelar cómo conoció al expresidente galo, Nicolás Sarkozy, en una cena ‘amañada’ por un amigo. “En realidad fue un amigo en común que me telefoneó y me dijo que si quería cenar con el presidente Sarkozy. Dije que sí y buscamos fechas”, reveló.

“Estuvimos dos meses intentando quedar y al final conseguimos quedar. Entre la primera llamada y la siguiente se había divorciado. Y de repente estábamos los dos solteros. Al principio tenía que haber ido con su mujer. Y nos fuimos juntos. Me acompañó a casa”, contó sonriente al revelar algo hasta ahora jamás contado.

“Recuerdo que para mi fue una gran sorpresa cuando le conocí. No sabía que el flechazo podía existir. Cuando Nicolás llega a algún lugar, sea presidente o no, atrae toda la atención. Todos estaban a su alrededor y yo le observaba. Él no es un hombre fotogénico, pero no es muy atractivo. Pero cuando le ví en persona me pareció más atractivo”, añadió.

Un flechazo que terminó en boda a los tres meses. “Era difícil con aquella posición quedarse como una amiga, una novia. Yo procedo del mundo del show business y quería tranquilizar a los franceses, que no pensaran que fuera una loca. Estábamos tan enamorados y seguros que en el fondo dimos el paso”.

En cuanto a su experiencia como primera dama francesa, Bruni resaltó que “lo más bonito de mi paso por esta situación fue la posibilidad de ayudar a mucha gente porque cuando una es la mujer del presidente de la República, mucha gente pide ayuda. A veces es sólo recibirles, pero otras es buscar dinero, visitarles… Fueron cinco años magníficos”.

El momento más gracioso de la entrevista fue cuando Bruni consiguió que Motos le revelara cuánto mide después de que el presentador le preguntara quién era más alto. “Yo creo que mido 1,67”, dijo titubeante. “Nicolás es un poco más alto que tú. Pero tú eres más delgado”, bromeó.

Respecto a su vuelta a los escenarios, si sintió que había prejuicios hacia ella, Bruni confesó que “un poco, pero no tanto. En el fondo la gente que iba a verme era a la cantante a la que iban a ver. Si otras personas iba a ver a la exprimera dama, eran bienvenidos”.

Ya hablando de su nuevo disco, Bruni reveló que hizo una versión del popular Highway to hell de AC/DC porque se lo pidió su hijo adolescente. “Pero después no le gustó”, bromeó la cantante. Nada que ver con su versión de Miss You, de los Rolling Stones. “Mick Jagger tuiteó que le había encantado. Estoy contentísima”.