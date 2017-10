El hijo de Carmen Sevilla, sobre la gravedad de su madre: "Es todo mentira"

El estado de salud de Carmen Sevilla (86 años) se ha agravado durante las últimas horas. Así, al menos, lo asegura el diario El País, que certifica incluso que la actriz, que desde hace años padece de Alzheimer, se encuentra en estado crítico.

Su situación ha empeorado progresivamente, lo que hacía saltar todas las alarmas este martes, sobre todo después de que el citado periódico afirmara que en las últimas horas las complicaciones a las que hacía frente la intérprete hacían temer por su vida. Puestos en contacto con el hijo de Sevilla, Augusto José Algueró (53), éste niega que su madre se encuentre en tal delicado estado. "Es mentira, es falso todo lo que se está diciendo", insiste en conversación con JALEOS mientras deja claro que las cosas con respecto a su progenitora no han cambiado en los últimos tiempos. "Está estupenda", espeta.

No es la primera vez que se especula con el estado de salud de la actriz, diagnosticada de Alzheimer en el año 2009. Hace unos meses, su hijo decidió restringir las visitas al centro Sanyres 2, especializado en Alzheimer y ubicado en Aravaca (Madrid) a fin de proteger la delicada situación de Carmen Sevilla. Fue a raíz de esta incomunicación cuando surgieron los rumores sobre cuál era en realidad el avance de su enfermedad.

La que fuera presentadora del Telecupón lleva cerca de tres años internada en dicha clínica, que ofrece una atención personalizada a cada uno de sus pacientes gracias a actividades para fomentar la actividad física y mental diaria y rutinaria a fin de prolongar la autonomía personal.

Además de fisioterapia, Carmen Sevilla recibe atención psicológica. Dispone de una amplia habitación con vistas al campo así como de espacios comunes que cuentan con una decoración elegante y acogedora. Tales son los cuidados que recibe tanto la actriz como el resto de sus compañeros del centro que cuentan con tres cuidadores por cada dos mayores, uno de los ratios más positivos del país.

No en vano el coste de cada paciente en dicha residencia no baja de los 2.800 euros mensuales. El precio incluye además la participación en un banco de la memoria, un sistema en el que los mayores aquejados de Alzheimer pueden grabar sus recuerdos para que estos perduren. De hecho, el hijo de Sevilla ha confesado no sin cierto pesar que su madre ya no le reconoce.