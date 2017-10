El lado desconocido y más alocado de Garbiñe Muguruza

Garbiñe Muguruza Blanco (24 años), una de las mejores tenistas de la historia de España y del panorama internacional, se caracteriza por la constancia y el esfuerzo dentro de la pista. Sin embargo, fuera de la cancha, deja paso a su lado más bromista y alegre, aprovechando el tiempo para disfrutar con sus amigos de su lado más alocado. De hecho, entre sus aficiones favoritas se encuentra el baile. Ya sea reggaeton, bamba o salsa, la tenista ha mostrado en varias ocasiones que cuando la música suena es una de las primeras en salir a la pista de baile y mover el esqueleto.

Por un lado, son varias las ocasiones en las que se la ha visto contonear las caderas al ritmo de una buena canción latina para celebrar un premio o, simplemente, para disfrutar de un momento de descanso. Como en esta publicación de marzo de 2017, donde contonea el cuerpo en una pasarela sobre el mar de Miami.

Hi Key Biscayne! 🐠💙 Una publicación compartida por Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 11:10 PDT

Por otro lado, fue muy sonado la vez que retó a Roger Federer a un duelo de baile en la Cena de Campeones de Wimbledon. La deportista compartió un tweet donde preguntaba al tenista:"¿Está listo para bailar?". Federer no tardó en aceptar el desafío, pero ambos jugadores llegaron tarde a la cena por problemas de agenda y, según explicaron, como "ya no había música" no pudieron llevar a cabo el esperado reto.

Una bromista fuera de la pista

Garbiñe también es conocida por ser una bromista innata fuera de la pista, y es que le encanta reír y divertirse con sus compañeros, amigos o familiares. Prueba de ello son las diversas veces que ha bromeado con los periodistas o con sus compañeros.

Una muestra de este sentido de humor lo encontramos durante la Cena de Campeones de Wimbledon. La tenista compartió un vídeo en Twitter donde aparece ojeando las inscripciones del plato del torneo. Fijándose en el letrero "1994 -C.Martínez", bromea con su entrenadora: "Oye Conchi, ¿está eres tú?".

También disfruta como una niña durante los entrenamientos o en los descansos ya sea en el hotel, en la piscina o construyendo su propio fuerte con las maletas del equipo, como se pude ver en esta publicación en instagram (una de muchas). "Construyendo mi propio búnker con todo mi equipamiento", comentó Garbiñe.

Construyendo mi propio búnker con todo mi equipamiento. Building my own bunker will all this adidas gear! Thanks @adidastennis @adidas_es 👋🏼 #MyGame Una publicación compartida por Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 12:54 PDT

Es una mujer coqueta

Toda esta faceta alocada y bromista no deja de lado que también sea reconocida como una de las tenistas con más estilo. Cuando no está en la pista, donde su uniforme oficial es el chándal, le gusta vestirse bien, eligiendo vestidos de alta costura y diseños de las marcas más reconocidas internacionalmente.

Prueba de ello es que es embajadora de la línea deportiva de la diseñadora Stella McCartney para Adidas, ropa que siempre luce en sus partidos.

Wimbledon sin vestido está vez pero con volantes! Wimbledon without a dress this time but with ruffles. 🇬🇧 #kenzo Una publicación compartida por Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 5:11 PDT

También es una gran amante de los zapatos y es que en su armario, junto a las deportivas, siempre se pueden encontrar unas sandalias de tacón de 15 centímetros que luce en los eventos oficiales, en las cenas de gala y en algunos encuentros con los periodistas.

Es una mujer centrada en su profesión que quiere que se la valore por su trayectoria como deportista, no "por llevar falda", según ha comentado en diversas ocasiones. Razón por la cual dedica largas horas del día a entrenar y, entre otras, por la que tampoco se le conoce una pareja estable (difícil para una persona que viaja por todo el mundo con tanta asiduidad).

[Más información: Garbiñe Muguruza, la reina del tenis que calza tacones de 15 centímetros]