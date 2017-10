Bibiana Fernández recuerda a Bimba Bosé en el día de su cumpleaños

NO LA OLVIDAN

Este 1 de octubre Bimba Bosé hubiera cumplido 42 años. La modelo falleció el pasado 23 de enero a causa de un cáncer de mama que no pudo superar. Su fallecimiento dejó sumidos en el dolor a todos sus familiares y amigos que hoy han querido recordar como era. Una de las primeras en escribir un emotivo mensaje en sus redes sociales ha sido Bibiana Fernández (63), quien estuvo con Bimba hasta su último aliento.

"Felicidades princesa te deje para el final, tenía una cita con mi madre, si la ves dile que la quiero, una siempre tiene la sensación de que nos faltaron te quiero, en el momento no nos damos cuenta de lo que nos perdemos, invítala a beber yo me tomaré un tequila por vosotras, por hoy ya está bien, hay días que duelen #bimbaforever. Posdata duelen pero tomaré una copa o más quiero que me vean bien el dolor forma parte de la vida".

Lucía 'Palito' Dominguín también ha querido recordarla en el día de su cumpleaños con una serie de fotografías en blanco y negro de Bimba en las que aparece espectacular posando para la cámara. "Feliz cumpleaños Sis #bimbaforever", ha escrito junto a las imágenes. Para la hija pequeña de Lucía Dominguín (60), su hermana ha sido siempre un ejemplo a seguir, sobre todo en el mundo de la moda donde empieza a despuntar.

Desde una de las cuentas de su tío Miguel Bosé, quien estaba unido a Bimba como un padre a una hija, han mandado un beso al cielo a la modelo. Su muerte sorprendió al cantante fuera de España, pero él no dudó en coger rápidamente un avión desde México en cuanto se enteró del fatal desenlace. En el tanatorio se pudo ver al cantante deshecho y arropando a su familia.

Bimba Bosé, cuyo verdadero nombre era Eleonora Salvatore, nació el 1 de octubre de 1975 en Roma. Llegó a España donde triunfó en las pasarelas siendo una de las musas de su gran amigo David Delfín, que también falleció hace unos meses por la misma enfermedad. Se casó con Diego Postigo con el que tuvo dos hijas: Dora y June. En el momento de su fallecimiento su pareja era el modelo Charlie Centa, quien sigue guardando una estrecha relación con las hijas de la modelo.

Bimba murió en Madrid a los 41 años después de luchar durante dos años contra un cáncer. Tenía metástasis hasta en los huesos como ella misma confirmó en una de sus entrevistas. A pesar de ello, siempre mantuvo una actitud positiva e intento con diferentes métodos novedosos superarla.