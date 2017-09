La odisea de la actriz porno Amarna Miller en Filipinas tras sufrir un accidente

Las accidentadas vacaciones de Amarna Miller (27 años) están dando mucho que hablar estos días. La actriz porno, a través de su amiga estadounidense Nenetl Avril, ha pedido dinero a sus seguidores para costear la atención médica del grave accidente que sufrió hace dos semanas en Isla de Palawan (Filipinas), donde estaba de vacaciones con la periodista Noemí Casquet, experta en sexualidad.

El accidente ocurrió el pasado 3 de septiembre y desde entonces la actriz ha vivido una completa "odisea" que se ha prolongado durante algo más de dos semanas hasta el pasado viernes, cuando aterrizó en Madrid e ingresó en urgencias. Según ha explicado a EL ESPAÑOL, cuando ocurrió el accidente "una ambulancia me recogió y me llevaron a donde consideraron conveniente, no pude elegir hospital". Allí, en Puerto Princesa (Filipinas) la operaron del hombro y le pusieron una placa de titanio con nueve tornillos porque también se rompió la cabeza del húmero.

Radiografía del hombro de Amarna Miller tras la operación.

Le sigue dando problemas una herida profunda en la tibia izquierda que se le ha infectado, y también se hizo un esguince. Pero lo "peor" para fueron "los diez días que tuve que pasar ingresada en el hospital y las complicaciones que vinieron mientras tanto", porque "pillé una bronquitis y apenas podía dormir", explica a este medio ya desde su casa. Todavía va en silla de ruedas por la herida de la pierna, pero pronto podrá caminar con muletas.

Amarna, explaining what happened to her. Amarna, explicando lo que le ha pasado. Una publicación compartida de Amarna Miller CF (@amarnamillercf) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 3:19 PDT

Pero, sin duda, lo que ha generado más polémica alrededor de su accidente ha sido el 'crowdfunding' creado para costear la atención médica en Filipinas y su vuelta a España. "No lo creé yo, lo hizo una amiga desde Los Angeles porque me quiere y quería ayudar", explica la joven. La cantidad que esperan recuperar con la campaña, todavía abierta, asciende a 12.500 dólares, algo más de 10.000 euros, lo que le costó la atención médica más el viaje urgente de vuelta a España.

Miller había contratado un seguro médico, pero "lamentablemente lo compré sin leerme la póliza. Mi culpa, por supuesto ya que había una cláusula que excluye los accidentes en moto. Cosas que pasan, aprendo para la próxima", cuenta a través de mensajes instantáneos.

🌞Plan for today: beach, get sunburned and drink a couple coconut cocktails🍹 What's your favourite drink? I like hibiscus tea and everything that's extremely sweet🍭 Una publicación compartida de Amarna Miller (@amarnamiller) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 4:39 PDT

La estrella, conocida como la 'hippie' del porno español, está informando de su evolución a sus seguidores a través de sus redes sociales y mañana anuncia un vídeo en sus canales en el que explicará con pelos y señales todo lo que ocurrió. Aunque hizo el viaje a Filipinas por placer, también tenía previsto grabar allí algunos vídeos con su amiga, la periodista Noemí Casquet, para Youtube. Todos sus planes se fueron al traste por el accidente y ahora todavía le queda recaudar más de 6.000 euros para poder cubrir todos los costes.

