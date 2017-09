Alba Carrillo amenaza a los tenistas: "Voy a ir a por ellos"

Alba Carrillo (31 años) nunca ha dejado de reinventarse y de sorprender a propios y extraños con sus facetas. Tras pasar por Hable con ellas -donde celebró su no aniversario de bodas con el tenista Feliciano López (35) con clínex incluidos-, compararse con los renos de Laponia por los cuernos, protagonizar polémicas en Supervivientes, vivir un huracán durante sus vacaciones o posar desnuda en Instagram, ahora la exmodelo se convierte en colaboradora de Sálvame, algo sobre lo que se especulaba desde hacía días.

Pero no será una colaboradora al uso. Tal y como ella misma reconocía este sábado por la noche durante una entrevista concedida en Sábado Deluxe, Carrillo se encargará de la que ha denominado "sección de deportes", en la que tratará de "conectar el deporte con el programa" y en la que hablará "de lo que mejor se me da: el deporte". Esto incluye inevitablemente a sus exparejas -ambos deportistas-, el expiloto Fonsi Nieto (38) y Feliciano López.

Alba Carrillo, cual Ave Fénix, se presenta guerrera y combativa en su regreso y ya ha hecho un anuncio en forma de amenaza: "Si los tenistas no me aguantan, que se preparen, que voy a ir a por ellos".

Alba y Feliciano, cuando aún eran pareja. Gtres

El debut en Sálvame como nueva "colaboradora de deportes", previsto para el próximo 20 de septiembre, no será el primero en el que atacará a deportistas como su exmarido. Ya lo hizo durante su periplo por Hable con ellas. Justamente el día de su estreno en el programa, Alba Carrillo se despachó a gusto contra López e hizo unas polémicas declaraciones en las que reveló que para que un hombre fuera infiel "tiene que haber señoritas que le ayuden".

No fue la única ocasión en la que dejó entrever que en el mundo del tenis existe un séquito de chicas preparado para disposición de los deportistas después de los partidos. "Los tenistas tienen a sus chicas en los torneos", fue la frase que espetó Carrillo durante una entrevista en Sálvame Deluxe el pasado es de marzo, lo que rápidamente despertó las sospechas sobre la posible existencia de una red de mujeres para deleite de los deportistas de primer nivel.

Pero su entrevista de este último sábado no sólo ha servido para anunciar que Alba Carrillo vuelve al programa diario de Mediaset como nueva colaboradora. También aprovechó para hablarle a Jorge Javier Vázquez (47) de su otro ex, Fonsi Nieto, pero sobre todo de la familia del DJ. Esta vez los dardos fueron directos a la hermana del expiloto, de quien dijo que no la soportaba. "Tuvo una cosa muy fea. Cuando llegué del paritorio tenía a Lucas encima del pecho, ella me lo quitó y le dio el primer biberón. Me sentó fatal y me dio una depresión", confesaba la exmodelo reconvertida ahora en colaboradora de televisión.